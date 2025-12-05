Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dân dỡ đồ chạy lũ trong đêm khi nước sông ở Lâm Đồng dâng cuồn cuộn

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lũ từ sông Quao đổ về kết hợp triều cường khiến nhiều nơi ở Lâm Đồng ngập nặng, buộc chính quyền sơ tán người dân trong đêm.

Ngày 5/12, lãnh đạo UBND phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Rạng sáng nay, nhiều khu vực trên địa bàn phường vẫn chìm trong biển nước do lũ từ sông Quao đổ về kết hợp với triều cường. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng cùng địa phương đã xuyên đêm phối hợp hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

img-9688.jpg
Lực lượng chức năng phường Phú Thuỷ dùng cano di dời người dân trong đêm.

Lãnh đạo UBND phường Phú Thủy cho hay, tại các điểm ngập mới, lực lượng tại chỗ nhanh chóng có mặt, động viên và hướng dẫn người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm. Nhờ kinh nghiệm từ đợt lũ trước, phần lớn hộ dân chủ động chuẩn bị và di chuyển trong tâm thế bình tĩnh.

"Gần 70 năm mới thấy cảnh nước dâng cao. Sợ sẽ lên nữa nên thôi mình chịu khó, khi nào rút thì về", bà Nguyễn Thị Lan (trú phường Phú Thủy) chia sẻ.

Không chỉ Phú Thuỷ, một số khu vực dân cư tại phường Hàm Thắng cũng bị ngập. Trước đó, phường Hàm Thắng đã sơ tán khoảng 1.500 hộ ở khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.

img-9692.jpg
Người dân phường Hàm Thắng thức trắng đêm canh lũ.
z7293937526339-e7864c276f9f745b9975e3c9e0140ba5-7684.jpg
Nhà dân ở phường Hàm Thắng bị ngập nửa nhà.
gen-h-z7292948530069-2cd7f55af3fba0c1f4cf49226ec9cf5f.jpg
Một đoạn quốc lộ 1A qua phường Hàm Thắng bị ngập sâu.

Ông Trần Ngọc Hiền - Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng, cho biết: Từ tối qua, lực lượng chức năng đã khẩn trương di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Đến sáng nay, nước bắt đầu rút nhưng nhiều khu vực vẫn ngập sâu, thậm chí còn bị cô lập. "Thiệt hại về tài sản rất lớn, nhưng đến thời điểm này địa phương không ghi nhận thiệt hại về người", ông Hiền nói.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Koto, từ đêm 3 đến sáng 4/12, khu vực Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa lớn và kéo dài.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lâm Đồng, tính đến 18h ngày 4/12, trận lũ đã khiến 1 người chết, gần 3.300 căn nhà bị ngập, hơn 3.300ha cây trồng thiệt hại và nhiều tuyến giao thông sạt lở; đã sơ tán 860 hộ dân. Sáng 5/12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã ký công văn hỏa tốc và yêu cầu kích hoạt phương án ứng phó tình huống thiên tai.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #lũ lụt #phường Phú Thủy #sơ tán #cứu hộ #trắng đêm #di dời

