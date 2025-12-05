Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Mực nước sông La Ngà và vùng hạ lưu sông Đồng Nai khá cao, cảnh báo ngập lụt, sạt lở

Mực nước sông La Ngà và vùng hạ lưu sông Đồng Nai đang khá cao, cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, ngày 5-12, mực nước trên sông La Ngà và các sông, suối vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai ở mức khá cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các sông, suối, bãi sông, bờ suối.

Mực nước sông Đồng Nai
Mực nước sông Đồng Nai

Cụ thể, mực nước trên sông La Ngà đang lên khá nhanh, tại trạm Phú Hiệp, mực nước đạt xấp xỉ mức báo động 1 (104,5 m).

Mực nước vùng hạ lưu sông Đồng Nai đang lên cao theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch, tại trạm Biên Hòa mực nước đỉnh triều cao đang lên, đạt giữa mức báo động 1 (1,8 m) và báo động 2 (2 m).

Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai khuyến cáo khu vực có khả năng xảy ra lũ sông La Ngà, đoạn từ thượng lưu đến địa bàn các xã Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai; những khu vực trũng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai, tại địa bàn các phường, xã: Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An và các địa bàn lân cận.

Trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Phú Hiệp tiếp tục lên, ở mức giữa báo động 1 và 2. Trong 5 ngày tới, tại trạm Biên Hòa mực nước đỉnh triều tiếp tục lên, đỉnh triều cao có khả năng đạt mức 1,95-2,05 m, xấp xỉ báo động 2 (2 m). Trong các ngày 5 đến 7-12 (16 đến 18-10 âm lịch, thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 4-6 giờ và từ 17-19 giờ), sau đó hạ thấp dần.

Cấp báo động lũ có thể xảy ra trên sông La Ngà ở mức báo động 1, trên sông Đồng Nai, tại hạ lưu là báo động 2.

Người dân và cơ quan chức năng cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các phường, xã nêu trên và các địa bàn lân cận. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên các sông là cấp 1.

Người Lao động
#mực nước dâng cao #cảnh báo ngập #sông Đồng Nai #sông La Ngà #tỉnh Đồng Nai

Xem thêm

Cùng chuyên mục