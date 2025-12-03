Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TPHCM vừa thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM, gồm 15 thành viên do ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng ban.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên do ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng ban.

Ông Nguyễn Văn Được là Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM.

Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Phó Trưởng ban phụ trách chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ông Hồ Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên còn lại là lãnh đạo các sở có liên quan. Sở Xây dựng TPHCM là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo triển khai thực hiện dự án theo đúng Nghị quyết số 220 của Quốc hội, Nghị quyết số 297 của Chính phủ và quy định pháp luật hiện hành.

Đồng thời, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quy chế phối hợp thực hiện dự án giữa các bộ, ngành, UBND TPHCM, UBND các tỉnh: Đồng Nai, Tây Ninh và các đơn vị liên quan.

Cơ quan thuộc UBND các tỉnh, TPHCM có trách nhiệm cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ tham gia giải quyết nhiệm vụ thuộc chức năng, thẩm quyền của đơn vị. Ngoài ra, các cơ quan nói trên cũng được phép mời các tổ chức, chuyên gia để tư vấn, góp ý, phản biện các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện; thẩm định các cơ chế, chính sách, tổ chức và biện pháp thực hiện dự án.

Dự án Vành đai 4 TPHCM có chiều dài hơn 207 km, đi qua địa bàn TPHCM, Tây Ninh và Đồng Nai. Dự kiến trong năm 2026, dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng và bắt đầu thi công để hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2028.

Ngô Tùng
