Cần Thơ khánh thành và khởi công 7 dự án nghìn tỷ trong ngày 19/12

TPO - Ngày 19/12, cả nước sẽ đồng loạt diễn ra lễ khánh thành, khởi công các công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dịp này, Cần Thơ đăng ký 7 công trình, dự án, trong đó có 3 dự án khánh thành và 4 dự án khởi công.

Sáng 3/12, UBND TP. Cần Thơ họp về tổ chức lễ khánh thành, khởi công các công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cùng cả nước vào ngày 19/12. Theo đó, Cần Thơ đăng ký với Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng 8 công trình, dự án, nhưng có 1 dự án chưa xong thủ tục nên chỉ còn 7 lại dự án. Trong đó có 3 dự án khánh thành và 4 dự án khởi công.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo đó, ba dự án khánh thành dịp này có tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây (Sóc Trăng cũ), dài hơn 56km, tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng; khánh thành 2 dự án chung cư tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng (1 dự án nhà ở xã hội)

Dự án có quy mô vốn lớn nhất được khởi công dịp này là Nhà máy điện gió số 7 - giai đoạn 2, tại xã Vĩnh Hải, tổng mức đầu tư 3.728 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn một số dự án khởi công, như khởi công cầu Nguyễn Chí Thanh (phường Vị Thanh và phường Vị Tân) vốn 1.600 tỷ đồng; Tòa A - Chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan, Chung cư An Phú Eco City (phường Cái Răng).

Sự kiện sẽ được tổ chức trực tiếp và trực tuyến. Điểm cầu chính lễ khánh thành tại Dự án Chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan, điểm cầu chính lễ khởi công tại dự án Nhà máy điện gió số 7.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, các sở ngành, địa phương nơi có dự án khánh thành, khởi công ngày 19/12 phối hợp với chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các phần việc còn lại, chuẩn bị và đảm bảo các khâu để tổ chức sự kiện. Sở Xây dựng được giao hoàn chỉnh báo cáo trình UBND thành phố để gửi Bộ Xây dựng.