Thủ tướng: Một bộ phận cán bộ còn tư tưởng 'thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử'

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn nhìn nhận, một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng "làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai", "thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử"...

Chiều 1/12, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Đảng ủy Chính phủ về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Còn những hạn chế, bất cập

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo và ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm; đề nghị Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo báo cáo và gửi về Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn những hạn chế, bất cập. Trong đó, tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả. Tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng "làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai", "thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử", dẫn đến làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm.

"Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta; phải cảnh giác, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không lơ là, mất cảnh giác", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị thời gian tới các bộ ngành, cơ quan liên quan tập trung thực hiện có trọng tâm, hiệu quả 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, Đảng ủy Chính phủ tiếp tục xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục, nhiệm vụ sống còn.

Đảng ủy Chính phủ hoàn thiện và kiên quyết thực hiện đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả thể chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, thủ tục, quy trình thực hiện nhiệm vụ góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính thường xuyên rà soát, đánh giá các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy trình, quy định pháp luật có liên quan để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý đến việc chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, lãng phí; lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, chống là quan trọng, đột phá, thường xuyên.

Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP.

Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực; kịp thời chuyển ngay các vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; bảo đảm công tác phát hiện, xử lý được kịp thời, nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ...

Cùng với đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm quy định hành chính, có năng lực, phẩm chất, bản lĩnh, liêm chính, trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Có giải pháp quyết liệt chấn chỉnh, xử lý tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đánh giá tham nhũng, tiêu cực là "giặc nội xâm", Thủ tướng nêu rõ đây là cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn, phức tạp, rất nhạy cảm, chúng ta phải luôn giữ bản lĩnh, tỉnh táo với trái tim nóng, cái đầu lạnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp, quyết tâm chính trị cao trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.