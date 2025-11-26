Cà Mau: Chuyển cơ quan điều tra 53 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

TPO - Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã chuyển cơ quan điều tra 53 vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, để xử lý theo quy định.

Ngày 26/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan của Cà Mau đã chuyển 53 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh đã đưa 27 vụ việc, vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đặc biệt, công tác thu hồi tài sản thất thoát đạt kết quả tích cực, cá biệt có vụ án đã thu hồi được 100% tài sản cho Nhà nước.

Dù vậy, các đại biểu dự hội nghị cũng chỉ ra, tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị. Công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án kinh tế vẫn yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xử lý và tỷ lệ thu hồi tài sản. Công tác tự kiểm tra nội bộ tại một số nơi còn mang tính hình thức, dẫn đến việc tự phát hiện vi phạm còn ít.

Ông Võ Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu, Cà Mau cần chuyển tư duy từ “phòng chống” sang chủ động “phòng ngừa”, gắn với kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý tài sản công và công tác cán bộ. Đối với đội ngũ làm công tác nội chính, phải xây dựng văn hóa công vụ, nắm chắc nghiệp vụ - sắc sảo trong xử lý - đắc dụng, hiệu quả trong công việc.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện ngay cuộc “cách mạng” trong tư duy và hành động. Trong đó, chuyển mạnh từ tư duy “làm đúng quy trình” sang “làm thực chất, có kết quả”; chuyển từ “hành chính hóa, hình thức hóa” sang “hành động kiên quyết, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm”, và chuyển từ mục tiêu “chống để răn đe” sang “xây để bền vững”.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, kỷ luật, kỷ cương phải được siết chặt, kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Định kỳ công khai kết quả thu hồi tài sản Nhà nước để nhân dân giám sát, tạo niềm tin trong xã hội.