Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cà Mau:

Chuyển cơ quan điều tra 53 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã chuyển cơ quan điều tra 53 vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, để xử lý theo quy định.

Ngày 26/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan của Cà Mau đã chuyển 53 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh đã đưa 27 vụ việc, vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đặc biệt, công tác thu hồi tài sản thất thoát đạt kết quả tích cực, cá biệt có vụ án đã thu hồi được 100% tài sản cho Nhà nước.

tham-nhung-2.jpg
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Cà Mau đã chuyển 53 vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan tham nhũng sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Dù vậy, các đại biểu dự hội nghị cũng chỉ ra, tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị. Công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án kinh tế vẫn yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xử lý và tỷ lệ thu hồi tài sản. Công tác tự kiểm tra nội bộ tại một số nơi còn mang tính hình thức, dẫn đến việc tự phát hiện vi phạm còn ít.

Ông Võ Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu, Cà Mau cần chuyển tư duy từ “phòng chống” sang chủ động “phòng ngừa”, gắn với kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý tài sản công và công tác cán bộ. Đối với đội ngũ làm công tác nội chính, phải xây dựng văn hóa công vụ, nắm chắc nghiệp vụ - sắc sảo trong xử lý - đắc dụng, hiệu quả trong công việc.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện ngay cuộc “cách mạng” trong tư duy và hành động. Trong đó, chuyển mạnh từ tư duy “làm đúng quy trình” sang “làm thực chất, có kết quả”; chuyển từ “hành chính hóa, hình thức hóa” sang “hành động kiên quyết, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm”, và chuyển từ mục tiêu “chống để răn đe” sang “xây để bền vững”.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, kỷ luật, kỷ cương phải được siết chặt, kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Định kỳ công khai kết quả thu hồi tài sản Nhà nước để nhân dân giám sát, tạo niềm tin trong xã hội.

Tân Lộc
#Chống tham nhũng và lãng phí #Chuyển vụ án hình sự #thu hồi tài sản thất thoát #Tư duy phòng ngừa tham nhũng #Tăng cường kỷ luật và kỷ cương #xử lý #điều tra #tài sản #thu hồi tài sản thất thoát

Xem thêm

Cùng chuyên mục