Quảng Ninh cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

TPO - Tỉnh Quảng Ninh vừa có động thái mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo đó, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành được siết chặt và gắn liền với kết quả công tác tại đơn vị mình phụ trách.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã ký ban hành một Chỉ thị quan trọng về vấn đề này. Chỉ thị được đưa ra trong bối cảnh toàn tỉnh đang nỗ lực xây dựng bộ máy hành chính liêm chính, minh bạch và chuyên nghiệp.

Quảng Ninh gắn trách nhiệm người đứng đầu với phòng, chống tham nhũng.

Trọng tâm của Chỉ thị là việc cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Đây được coi là giải pháp then chốt nhằm khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực.

Những người đứng đầu từ cấp tỉnh đến cấp xã được yêu cầu phải nêu cao tính gương mẫu, chủ động, quyết liệt trong thực thi công vụ. Trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được nhấn mạnh, nhằm tạo sự công khai, minh bạch tối đa, hạn chế các kẽ hở cho tham nhũng phát sinh.

Để triển khai hiệu quả, Chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện và ban hành đầy đủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Đặc biệt chú trọng tới cấp xã, nơi thường xuyên và trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính, tiếp xúc với người dân.

Động thái này nhằm đảm bảo mọi quy trình giải quyết công việc được thông suốt, không bị gián đoạn, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời ngăn ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu lần này cũng được đặt trong bối cảnh Quảng Ninh đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới, yêu cầu sự đồng bộ, nhịp nhàng và hiệu quả cao hơn trong quản lý, điều hành. Quyết tâm này thể hiện cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trong công cuộc xây dựng một nền hành chính phục vụ, vì sự phát triển chung của địa phương.