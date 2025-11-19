Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quảng Ninh cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tỉnh Quảng Ninh vừa có động thái mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo đó, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành được siết chặt và gắn liền với kết quả công tác tại đơn vị mình phụ trách.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã ký ban hành một Chỉ thị quan trọng về vấn đề này. Chỉ thị được đưa ra trong bối cảnh toàn tỉnh đang nỗ lực xây dựng bộ máy hành chính liêm chính, minh bạch và chuyên nghiệp.

tp-photo.jpg
Quảng Ninh gắn trách nhiệm người đứng đầu với phòng, chống tham nhũng.

Trọng tâm của Chỉ thị là việc cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Đây được coi là giải pháp then chốt nhằm khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực.

Những người đứng đầu từ cấp tỉnh đến cấp xã được yêu cầu phải nêu cao tính gương mẫu, chủ động, quyết liệt trong thực thi công vụ. Trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được nhấn mạnh, nhằm tạo sự công khai, minh bạch tối đa, hạn chế các kẽ hở cho tham nhũng phát sinh.

Để triển khai hiệu quả, Chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện và ban hành đầy đủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Đặc biệt chú trọng tới cấp xã, nơi thường xuyên và trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính, tiếp xúc với người dân.

Động thái này nhằm đảm bảo mọi quy trình giải quyết công việc được thông suốt, không bị gián đoạn, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời ngăn ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu lần này cũng được đặt trong bối cảnh Quảng Ninh đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới, yêu cầu sự đồng bộ, nhịp nhàng và hiệu quả cao hơn trong quản lý, điều hành. Quyết tâm này thể hiện cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trong công cuộc xây dựng một nền hành chính phục vụ, vì sự phát triển chung của địa phương.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #phòng chống tham nhũng #trách nhiệm #công tác #chính quyền

Xem thêm

Cùng chuyên mục