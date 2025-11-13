Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Quảng Ninh sẽ hỗ trợ 100% kinh phí mua sữa cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng nghị quyết về chính sách sữa học đường, theo đó ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 100% kinh phí mua sữa cho toàn bộ trẻ em mầm non và học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Đối tượng thụ hưởng là trẻ em mầm non và học sinh tiểu học được bố, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý cho uống sữa theo chính sách quy định tại nghị quyết. Trẻ sẽ được uống sữa trong những ngày thực học tại cơ sở giáo dục, với định mức mỗi ngày: trẻ nhà trẻ 110ml. Trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học 180ml sữa, đựng trong một hộp, lon hoặc túi. Số ngày được hỗ trợ trong mỗi năm học bằng số ngày học trực tiếp, nhưng không quá 175 ngày/năm.

Sữa sử dụng trong chương trình là sữa tươi tiệt trùng, phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành đối với sản phẩm sữa dạng lỏng, đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật về điều kiện sản xuất, công bố sản phẩm và có thời hạn sử dụng tối thiểu 180 ngày kể từ ngày sản xuất.

1000001437.jpg
Quảng Ninh sẽ hỗ trợ 100% kinh phí mua sữa cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học.

Theo tính toán của UBND tỉnh Quảng Ninh, tổng kinh phí thực hiện chính sách sữa học đường từ năm học 2025-2026 đến năm học 2030-2031 khoảng 1.725 tỷ đồng, hoàn toàn từ ngân sách tỉnh.

Bình quân mỗi năm có khoảng 207.000 trẻ em và học sinh được thụ hưởng, với kinh phí khoảng 287,5 tỷ đồng/năm học. Chính sách được kỳ vọng góp phần phát triển thể lực, cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em trên địa bàn.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #sữa học đường #trẻ em #dinh dưỡng #chính sách #học sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục