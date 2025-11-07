Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Chạy nước rút' dự án điện khí hơn 2,2 tỷ USD ở Quảng Ninh

Hoàng Dương
TPO - UBND phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh vừa làm việc với các đơn vị liên quan, thống nhất các phương án cho Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh vốn trên 2,2 tỷ USD, bảo đảm khởi công ngày 19/12 tới.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị khởi công Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, lãnh đạo phường Cửa Ông đã làm việc với chủ đầu tư, các doanh nghiệp và đơn vị liên quan để rà soát hiện trạng, tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và phương án kết nối phục vụ thi công.

Lãnh đạo phường Cửa Ông cùng chủ đầu tư, các doanh nghiệp khảo sát thực tế đường vào dự án.

Ngay sau buổi làm việc, các bên đã trực tiếp khảo sát tuyến đường vào dự án, vị trí đấu nối cấp điện, cấp nước, bảo đảm đồng bộ với nhu cầu triển khai giai đoạn san nền.

Sau khi điều chỉnh, bổ sung quy mô, Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có tổng diện tích gần 110ha tại phường Cửa Ông, thuộc danh mục dự án trọng điểm quốc gia về năng lượng trong Quy hoạch điện VIII, gồm 2 tổ máy với tổng công suất 1.500MW, tổng mức đầu tư trên 2,2 tỷ USD, do Công ty CP Điện khí LNG Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Với sự hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh và chính quyền địa phương, chủ đầu tư đã hoàn thiện thiết kế san nền, hồ sơ mời thầu tổng thầu EPC và nộp hồ sơ thuê đất. Về mặt bằng, ngoài hơn 1,7ha đã được giải phóng trước đó, trong tháng 9/2025 phường Cửa Ông đã hoàn thành giải phóng gần 34ha, bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực II để thực hiện các bước tiếp theo; phần diện tích liên quan đến các tổ chức đang được triển khai thu hồi theo đúng quy định và tiến độ cam kết.

Khu vực xây dựng nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh.

Trên cơ sở thảo luận, phường Cửa Ông, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã thống nhất phương án cấp điện, cấp nước và tổ chức giao thông phục vụ thi công san nền, bảo đảm tính khả thi và phù hợp quy hoạch.

Chính quyền địa phương khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện tối đa, giải quyết kịp thời các phát sinh, phấn đấu hoàn thành các thủ tục cần thiết để dự án được khởi công ngày 19/12.

Việc sớm triển khai Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, một trong những dự án trọng điểm bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu năng lượng, ưu tiên phát triển năng lượng sạch, năng lượng mới theo Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

