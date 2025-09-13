Tận thấy dự án điện khí 2,2 tỷ USD đang 'rùa bò' ở Quảng Ninh

TPO - Dù khởi công cách đây 4 năm, nhưng tới thời điểm hiện tại vẫn còn 19 tổ chức, cá nhân bị mắc kẹt với hàng chục ha đất nằm trong khuôn viên thực hiện dự án điện khí LNG Quảng Ninh chưa chấp thuận phương án đền bù, dẫn đến dự án có nguy cơ chậm tiến độ đi vào sản xuất vào năm 2028.
Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh được khởi công cuối năm 2021 tại phường Cửa Ông (trước là các phường Cẩm Sơn, Cẩm Phú, Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả), tỉnh Quảng Ninh. Mục tiêu dự án sau khi đi vào hoạt động, LNG Quảng Ninh sẽ bổ sung cho hệ thống điện quốc gia khoảng 9 tỷ kWh/năm trong bối cảnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính trong bối cảnh miền Bắc có nguy cơ thiếu hụt công suất nguồn điện.
Tuy nhiên sau 4 năm khởi công, LNG Quảng Ninh hiện tại vẫn chỉ là bãi đất trống với hàng loạt vũng nước sâu và là nơi đổ đất đá thải trộm.
Nguyên nhân của việc dự án chậm tiến độ sau 4 năm ngoài phải bổ sung mục tiêu dự án, điều chỉnh quy mô, thông tin địa điểm thực hiện, thay đổi diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng… thì còn do chưa giải phóng được toàn bộ mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư.
Một cán bộ thuộc phường Cửa Ông, cho biết toàn bộ diện tích của dự án đã xác định ranh giới xong, trong đó có xác định ranh dự án là toàn bộ diện tích đất trước đây là bãi đổ thải của Công ty Tuyển than Cửa Ông nằm xen kẽ giữa Cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh và Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án có diện tích đất thuộc 8 hộ dân chạy dọc theo bờ rào Cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh từ ngoài biển vào đến trong mương nước.
Theo bà Liễu, nguyên nhân đến thời điểm hiện tại vẫn bàn giao đất cho chủ đầu tư do phương án đền bù quá thấp. Chủ đầu tư đưa ra phương án bồi thường 10.000/m2, như vậy là quá thấp, trong khi để có mặt bằng như thế này người dân phải đổ rất nhiều đất. "Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án trọng điểm chúng tôi rất ủng hộ, nhưng chúng tôi mong muốn chủ đầu tư xem xét phương án hỗ trợ công tôn tạo đất để người dân đỡ thiệt thòi", bà Liễu nói.
Tỉnh Quảng Ninh cũng ra tối hậu thư yêu cầu phường Cửa Ông trước ngày 30/9 phải giải phóng xong mặt bằng giai đoạn 1 và bàn giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án.
Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có tổng mức đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, do liên danh PV Power - Colavi - Tokyo Gas - Marubeni làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án trọng điểm thuộc Quy hoạch điện VIII, được Chính phủ kỳ vọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Dự án có quy mô 1.500 MW, sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp, kèm theo sân phân phối 500 kV và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như bến nhập LNG, kho chứa, khu tái hóa khí, tuyến ống vận chuyển, kênh dẫn nước, đường giao thông cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.