Tận thấy dự án điện khí 2,2 tỷ USD đang 'rùa bò' ở Quảng Ninh

Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có tổng mức đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, do liên danh PV Power - Colavi - Tokyo Gas - Marubeni làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án trọng điểm thuộc Quy hoạch điện VIII, được Chính phủ kỳ vọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Dự án có quy mô 1.500 MW, sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp, kèm theo sân phân phối 500 kV và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như bến nhập LNG, kho chứa, khu tái hóa khí, tuyến ống vận chuyển, kênh dẫn nước, đường giao thông cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.