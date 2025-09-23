Thông tin về bàn giao đất cho dự án điện khí hơn 2,2 tỷ USD ở Quảng Ninh

TPO - Các hộ dân có đất nằm trong giai đoạn 1 dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh tại phường Cửa Ông đã ký biên bản nhận bồi thường và bàn giao đất cho chủ đầu tư để khởi công xây dựng nhà máy.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, cho biết phường đã mời 9 tổ chức, cá nhân có đất nằm trong ranh giới giai đoạn 1 của dự án và đại diện chủ đầu tư đến làm việc.

Sau nhiều lần đối thoại cũng như người dân trình bày nguyện vọng tới chủ đầu tư, đến thời điểm hiện tại người dân đã đồng ý ký xác nhận nhận đền bù.

“Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh và của địa phương, chúng tôi đang đẩy nhanh quá trình kiểm đếm để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo”, đại diện chính quyền phường Cửa Ông chia sẻ.

9 hộ dân đã đồng ý nhận đền bù để giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 Dự án nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh. Ảnh: Quốc Nam.

Ngoài ra, phường cũng đang lên kế hoạch kiểm đếm để thu hồi giai đoạn 2 của dự án. Được biết, dự án nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có tổng diện tích quy hoạch gần 110ha. Trong đó, diện tích mặt biển 68,7ha và diện tích đất thu hồi thực hiện GPMB 41,12ha, ảnh hưởng tới tổng số 13 hộ dân và 6 tổ chức. Hiện phường Cửa Ông đã hoàn thành công tác GPMB khoảng 4,9ha.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, dự án khởi công từ cuối năm 2021 và được chia làm 2 giai đoạn. Tuy nhiên, dự án gặp phải khó khăn trong việc thu hồi diện tích đất của 8 hộ dân và 1 tổ chức do giá đền bù thấp khiến người dân không chấp thuận.

Ngoài ra, dự án liên tục phải điều chỉnh bổ sung mục tiêu dự án, điều chỉnh quy mô, thông tin địa điểm thực hiện, thay đổi diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng…

Trước đó giữa tháng 9/2025, sau khi ông Lê Văn Ánh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - đi thực địa kiểm tra dự án này, tỉnh đã ra văn bản chỉ đạo phường Cửa Ông phải rà soát toàn bộ ranh giới, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với đất, từ đó lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng quy định. Chính quyền phường cũng cần phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức vận động, đối thoại, thuyết phục người dân.

Trường hợp không đạt được sự đồng thuận, UBND phường Cửa Ông sẽ xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất, bảo đảm đúng trình tự pháp luật và hoàn tất bàn giao 25 ha giai đoạn 1 trước ngày 30/9 cho chủ đầu tư.