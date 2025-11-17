Quảng Ninh nghiên cứu quy hoạch Trung tâm hành chính mới cách xa vịnh Hạ Long

TPO - Tỉnh Quảng Ninh đang giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch Trung tâm hành chính mới của tỉnh tại khu vực phía Bắc vịnh Cửa Lục, địa bàn xã Thống Nhất, thay vì tiếp tục mở rộng trụ sở cơ quan nhà nước dọc ven bờ vịnh Hạ Long như nhiều năm qua.

Hiện nay, khu Trung tâm hành chính tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được bố trí tại phường Hạ Long, dải đô thị, hành chính, dịch vụ bám theo tuyến đường Quốc lộ 18, khu vực ven bờ di sản vịnh Hạ Long. Đây đồng thời là nơi tập trung nhiều trụ sở, công trình công cộng, khách sạn, dịch vụ du lịch, mật độ giao thông và xây dựng ngày càng cao.

Tuyến đường bao biển kết nối vịnh Cửa Lục sẽ được triển khai trong tháng 12/2025.

Theo định hướng quy hoạch, Quảng Ninh sẽ phát triển theo mô hình đô thị đa cực, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối, mở rộng không gian đô thị về phía Bắc, trong đó xã Thống Nhất được xác định là vùng động lực mới. Việc nghiên cứu bố trí Trung tâm hành chính mới tại khu vực này được đặt trong tổng thể quy hoạch vùng đô thị mới vịnh Cửa Lục, gắn với hệ thống giao thông kết nối và các khu đô thị, dịch vụ hai bên bờ.

So với vị trí hiện nay đang bám sát ven bờ di sản vịnh Hạ Long, phương án dịch chuyển Trung tâm hành chính của tỉnh ra phía Bắc vịnh Cửa Lục được đánh giá sẽ góp phần giảm dần áp lực xây dựng, giao thông và dân số cơ học lên khu vực ven vịnh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác bảo vệ cảnh quan, môi trường và giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, đồng thời mở ra một cực phát triển đô thị, hành chính mới của tỉnh.

Hiện dự án Trung tâm hành chính mới vẫn đang ở bước nghiên cứu quy hoạch, các thông số chi tiết về quy mô xây dựng, tổng mức đầu tư, nguồn vốn và lộ trình triển khai sẽ được cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian tới.