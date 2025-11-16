Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quảng Ninh tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tại 1.452 thôn, khu

Quốc Nam

TPO - 1.452 thôn, bản, khu phố trên 54 phường, xã, đặc khu của tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra thu hút người dân.

tp-quocnam-z62-7004.jpg
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), ngày 16/11, toàn bộ 54 xã, phường, đặc khu trên toàn Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại 100% thôn, bản, khu phố.
2436271-img-9329-11564316.jpg
Ngày hội không chỉ là dịp thắt chặt tình làng nghĩa xóm, mà còn khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết - nền tảng quan trọng góp phần xây dựng xã ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp. Ảnh: QMG.
2436196-wtm-d42b63d0932910ebb7697079b2fd625b.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh - Vũ Đại Thắng đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu Yết Kiêu 2, phường Hồng Gai. Ảnh: QMG.
2436204-cac-tiet-muc-van-nghe-dac-sac-tai-ngay-hoi-dai-hoi-doan-ket-cua-khu-yet-kieu-2-11064116.jpg
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Quảng Ninh đặt ra mục tiêu, khát vọng lớn cho nhiệm kỳ mới, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Ảnh: QMG.
tp-quocnam-z7228737328754-1ff9273b2771148c4f90d40f357c2626.jpg
tp-quocnam-z7228737634985-de03dbd3997daf7343b698d3687cba66.jpg
Cùng với đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh - Vũ Quyết Tiến dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Đặc khu Cô Tô. Với đặc thù là địa phương vùng biển đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc của Tổ quốc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh đề nghị chính quyền trên địa bàn chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các tổ chức chính trị, xã hội trong sạch vững mạnh.
tp-quocnam-z62-7051.jpg
Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong tại Khu phố 4, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, người dân đến hội trường khu phố từ sớm để tham gia các hoạt động nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.
tp-quocnam-z62-7073.jpg
Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh - thừa ủy quyền của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh đến dự và tặng hoa chúc mừng người dân và khu phố.
tp-quocnam-z62-7066.jpg
Theo ông Dũng, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay mang ý nghĩa rất sâu sắc khi cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2025, tiếp tục thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo, phát triển, phục vụ nhân dân.
tp-quocnam-z62-7013.jpg
tp-quocnam-z62-7014.jpg
Từ những phong trào tại khu dân cư như người dân hiến đất làm đường, trồng cây xanh cải tạo cảnh quan, dọn vệ sinh đường xóm... đã giúp bộ mặt đô thị của tỉnh Quảng Ninh thay đổi.
tp-quocnam-z62-7012.jpg
Ngày hội là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với nhân dân.
tp-quocnam-z62-7003.jpg
Để bảo đảm các hoạt động diễn ra trang trọng, thiết thực, vừa qua tỉnh Quảng Ninh đã cấp bổ sung 14,520 tỷ đồng hỗ trợ cho 1.452 thôn, bản, khu phố, với mức 10 triệu đồng/khu dân cư để phục vụ tổ chức Ngày hội.
Quốc Nam
#Quảng Ninh #đoàn kết #ngày hội #xã hội #phát triển #cộng đồng #văn hóa

