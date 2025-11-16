Quảng Ninh tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tại 1.452 thôn, khu

TPO - 1.452 thôn, bản, khu phố trên 54 phường, xã, đặc khu của tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra thu hút người dân.
Cùng với đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh - Vũ Quyết Tiến dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Đặc khu Cô Tô. Với đặc thù là địa phương vùng biển đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc của Tổ quốc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh đề nghị chính quyền trên địa bàn chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các tổ chức chính trị, xã hội trong sạch vững mạnh.
Từ những phong trào tại khu dân cư như người dân hiến đất làm đường, trồng cây xanh cải tạo cảnh quan, dọn vệ sinh đường xóm... đã giúp bộ mặt đô thị của tỉnh Quảng Ninh thay đổi.