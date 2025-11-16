Quảng Ninh tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tại 1.452 thôn, khu

TPO - 1.452 thôn, bản, khu phố trên 54 phường, xã, đặc khu của tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra thu hút người dân.