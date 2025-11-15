Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Huế

Ngọc Văn
TPO - Ngày 15/11, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Dạ Lê Chánh, phường Vỹ Dạ, TP Huế.

Ngày hội diễn ra tại đình làng Dạ Lê Chánh, Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia ở phường Vỹ Dạ được công nhận từ năm 2001. Đây là nơi hiện còn lưu giữ nhiều giá trị tín ngưỡng, phong tục và thiết chế cộng đồng đặc trưng của cư dân vùng ven Kinh thành Huế.

bi-thu-le-hoai-trung-3.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Huế.

Tại đây, ông Lê Hoài Trung ghi nhận tinh thần đoàn kết và nỗ lực bảo tồn bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao vai trò của các tổ dân phố trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và triển khai các phong trào thi đua.

Chia sẻ với người dân về ảnh hưởng của thiên tai thời gian qua, ông Lê Hoài Trung biểu dương sự chủ động, kiên trì trong khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết, xem đây là giá trị cốt lõi giúp cộng đồng vượt qua thử thách và phát triển bền vững.

Theo Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, việc tổ chức ngày hội tại đình làng càng có ý nghĩa khi nơi này gắn kết cộng đồng và lưu giữ truyền thống đoàn kết qua nhiều thế hệ.

bi-thu-le-hoai-trung-2.jpg
bi-thu-le-hoai-trung-1.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tặng quà cho người dân, học sinh tổ dân phố Dạ Lê Chánh, phường Vỹ Dạ, TP Huế.

Dịp này, ông Lê Hoài Trung đã trao tặng quà cho tổ dân phố Dạ Lê Chánh và 30 hộ dân khó khăn (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300 nghìn đồng).

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế cũng hỗ trợ thêm 20 suất quà cho người dân trong tổ dân phố.

Cá nhân ông Lê Hoài Trung cũng gửi tặng tổ dân phố Dạ Lê Chánh 10 triệu đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 1 triệu đồng, góp phần động viên người dân địa phương sớm vượt qua khó khăn sau mưa lũ.

Ngọc Văn
#tổ dân phố Dạ Lê Chánh #phường Vỹ Dạ #TP Huế #Bí thư Trung ương Đảng #tặng quà #động viên #Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung

