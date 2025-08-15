Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tại Tây Ninh

Tham dự Lễ khởi công có bà Trương Thị Phượng Quyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Lộc; bà Trần Ngọc Thùy Dương – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Lộc, bà Đặng Ngọc Thảo Vy – Tổng giám đốc công ty HST, ông Nguyễn Tấn Phúc – Giám đốc điều hành công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu, ông Nguyễn Trung Kiên – đại diện Ban giám đốc sân golf Tân Sơn Nhất. Ngoài ra còn có sự tham dự của người đẹp Trần Thị Huyền Cơ – Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng người dân ấp Thuận Nam.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nhàn – Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Thuận Nam cho biết, ông Bùi Thành Công thuộc hộ khó khăn, không có nhà ở, vợ mới mất hồi đầu năm để lại 4 người con thơ.
Thành viên Ban Tổ chức Giải Tiền Phong Golf Championship – Non sông một dải năm 2025 cho biết, giải không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn mang một mục đích nhân văn: "Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức mong muốn gây quỹ để tri ân những cựu chiến binh, những người đã không tiếc máu xương, hy sinh tuổi trẻ để bảo vệ Tổ quốc, thống nhất non sông. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn dành kinh phí để hỗ trợ xây 3 căn nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An (cũ) nay là tỉnh Tây Ninh".
Thay mặt lãnh đạo địa phương bà Trương Thị Phượng Quyên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Mỹ Lộc bày tỏ niềm vui khi Ban Tổ chức Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải năm 2025 chọn địa phương để hỗ trợ 2/3 căn nhà Đại đoàn kết.
“Chương trình đã góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm cho người dân khó khăn”, bà Quyên nói và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các Mạnh Thường Quân, đơn vị và đặc biệt là Báo Tiền Phong trên nhiều lĩnh vực để xây dựng, phát triển địa phương.
Không giấu nổi sự xúc động, ông Bùi Thành Công gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Tổ chức đã xét duyệt và hỗ trợ để gia đình ông có kinh phí xây nhà: “Tôi rất cảm ơn chương trình đã hỗ trợ để tới đây, gia đình tôi có căn nhà. Chương trình đã giúp tôi thực hiện ước mơ lâu nay”.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); kỷ niệm 72 năm Ngày báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2025), báo Tiền Phong phối hợp cùng Cty TNHH Đầu tư và Phát triển HST, Cty Cổ phần đầu tư Long Biên, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).... tổ chức Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ nhất năm 2025.
Giải đấu được tổ chức thường niên vào tháng 4 hằng năm, nhằm đóng góp kinh phí thực hiện công tác thăm và trao quà tri ân các anh hùng, chiến sĩ đã từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn… Giải đấu cũng là dịp thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nhân cùng nhìn lại quá khứ hào hùng, chung tay góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó và trách nhiệm với xã hội. Qua đó, tiếp nối và gìn giữ những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc.
Thông qua giải đấu lần thứ nhất, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu đã trao tặng số tiền gần 300 triệu đồng để Ban tổ chức giải hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà cho các hộ dân khó khăn.