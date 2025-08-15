Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tại Tây Ninh

Ngày 15/8, tại ấp Thuận Nam, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh, Ban Tổ chức Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ nhất năm 2025 đã tổ chức Lễ khởi công công trình Nhà đại đoàn kết đối với hộ ông Bùi Thành Công – một hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Tham dự Lễ khởi công có bà Trương Thị Phượng Quyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Lộc; bà Trần Ngọc Thùy Dương – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Lộc, bà Đặng Ngọc Thảo Vy – Tổng giám đốc công ty HST, ông Nguyễn Tấn Phúc – Giám đốc điều hành công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu, ông Nguyễn Trung Kiên – đại diện Ban giám đốc sân golf Tân Sơn Nhất. Ngoài ra còn có sự tham dự của người đẹp Trần Thị Huyền Cơ – Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng người dân ấp Thuận Nam.

Ban Tổ chức trao kinh phí đến gia đình ông Công

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nhàn – Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Thuận Nam cho biết, ông Bùi Thành Công thuộc hộ khó khăn, không có nhà ở, vợ mới mất hồi đầu năm để lại 4 người con thơ.



Thành viên Ban Tổ chức Giải Tiền Phong Golf Championship – Non sông một dải năm 2025 cho biết, giải không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn mang một mục đích nhân văn: "Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức mong muốn gây quỹ để tri ân những cựu chiến binh, những người đã không tiếc máu xương, hy sinh tuổi trẻ để bảo vệ Tổ quốc, thống nhất non sông. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn dành kinh phí để hỗ trợ xây 3 căn nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An (cũ) nay là tỉnh Tây Ninh".



Ban Tổ chức, Mạnh Thường Quân, chính quyền địa phương cùng ông Công khởi công xây dựng căn nhà mới

Thay mặt lãnh đạo địa phương bà Trương Thị Phượng Quyên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Mỹ Lộc bày tỏ niềm vui khi Ban Tổ chức Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải năm 2025 chọn địa phương để hỗ trợ 2/3 căn nhà Đại đoàn kết.

“Chương trình đã góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm cho người dân khó khăn”, bà Quyên nói và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các Mạnh Thường Quân, đơn vị và đặc biệt là Báo Tiền Phong trên nhiều lĩnh vực để xây dựng, phát triển địa phương.

Không giấu nổi sự xúc động, ông Bùi Thành Công gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Tổ chức đã xét duyệt và hỗ trợ để gia đình ông có kinh phí xây nhà: “Tôi rất cảm ơn chương trình đã hỗ trợ để tới đây, gia đình tôi có căn nhà. Chương trình đã giúp tôi thực hiện ước mơ lâu nay”.

Cùng ngày, bà Trần Ngọc Thùy Dương – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Lộc cũng thay mặt Ban Tổ chức Tiền Phong Golf Championship năm 2025 trao kinh phí cho bà Nguyễn Thị Mai – một hộ gia đình khó khăn khác được chương trình hỗ trợ để xây dựng căn nhà mới trong dịp này.