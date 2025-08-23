Báo Tiền Phong xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người dân khó khăn tại Tây Ninh

TPO - Không giấu nổi sự xúc động tại Lễ khởi công công trình Nhà đại đoàn kết do báo Tiền Phong phối hợp với các đơn vị tổ chức, bà Trần Thị Cẩm Hường gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Tổ chức Giải "Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải", lần thứ nhất - năm 2025.

Ngày 22/8, tại ấp 3, xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh, Ban Tổ chức Giải "Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải", lần thứ nhất - năm 2025 đã tổ chức Lễ khởi công công trình Nhà đại đoàn kết đối với hộ bà Trần Thị Cẩm Hường – một trong những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Tham dự Lễ khởi công có bà Nguyễn Thị Kim Cương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Mỹ Lệ; ông Bùi Quốc Toàn – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Lệ, bà Đặng Ngọc Thảo Vy – Tổng giám đốc công ty HST, ông Lương Văn Minh Tuấn - đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM…

Đại diện Ban tổ chức trao kinh phí xây nhà cho hộ bà Hường.

Theo ông Bùi Quốc Toàn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Lệ, hộ bà Trần Thị Cẩm Hường thuộc hộ gia đình đặc biệt khó khăn, không có nhà ở, phải ở tạm căn nhà lá trên đất của mẹ đẻ. Bà Hường với nghề làm chiếu và làm thuê cho người dân trong xóm, trong suốt nhiều năm qua phải một mình nuôi hai con nhỏ. Để có kinh phí xây nhà thì quá sức với bà.

“Bà Hường kinh tế eo hẹp, thu nhập từ công việc hàng ngày chưa đủ nuôi hai con, luôn thiếu trước hụt sau. May cũng có sự đùm bọc của bà ngoại và bà con trong ấp nên cuộc sống cũng tạm đắp đổi qua ngày” – ông Toàn cho biết thêm. Theo lời kể của mẹ bà Hường, vì thương con gái, bà gom góp ít tiền bạc nhờ người cất tạm căn nhà lá cho con gái ở đỡ mấy năm nay.

Ba mẹ con bà Hường trước căn nhà lá lụp xụp.

Đại diện Ban Tổ chức Giải "Tiền Phong Golf Championship – Non sông một dải", lần thứ nhất - năm 2025 cho biết, giải không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn mang một mục đích cao cả và đầy ý nghĩa nhân văn. Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức mong muốn gây quỹ để tri ân những cựu chiến binh, những người đã không tiếc máu xương, hy sinh tuổi trẻ để bảo vệ Tổ quốc, thống nhất non sông. Bên cạnh đó Giải còn dành kinh phí để hỗ trợ xây ba căn nhà Đại đoàn kết cho ba hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An (cũ) nay là tỉnh Tây Ninh.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Cương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Mỹ Lệ, trong những năm qua cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, xã Mỹ Lệ luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, tuy nhiên trong xã vẫn còn một số gia đình khó khăn cần được các tổ chức và các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ. Việc xây dựng nhà đại đoàn kết giúp cho người dân khó khăn có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế để sớm thoát nghèo.

Bà Nguyễn Thị Kim Cương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Mỹ Lệ.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, bà Kim Cương bày tỏ niềm vui khi Ban Tổ chức Giải "Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải", lần thứ nhất - năm 2025 đã chọn xã Mỹ Lệ là nơi để hỗ trợ 1/3 căn nhà đại đoàn kết. “Chương trình đã góp phần cùng địa phương cùng thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm cho người dân khó khăn. Hoạt động này chắc chắn sẽ lan tỏa trong mạnh trong xã hội trong thời gian tới”- bà nói.

Có mặt tại Lễ khởi công còn có rất đông bà con ấp 3 (xã Mỹ Lệ) cùng chứng kiến, chúc mừng cho bà Trần Thị Cẩm Hường. Theo ông Toàn ngoài số tiền mà chương trình hỗ trợ xây nhà, người dân địa phương sẽ góp công và góp thêm quà để bà Hường sẽ có căn nhà cấp 4 khang trang ở trong thời gian tới.

Không giấu nổi sự xúc động, bà Trần Thị Cẩm Hường gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Tổ chức Giải "Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải" đã xét duyệt và hỗ trợ để gia đình bà có kinh phí xây nhà. “Tôi rất cảm ơn chương trình đã hỗ đã hỗ trợ gia đình tôi để thực hiện mơ ước bấy lâu. Sắp tới ba mẹ con rất vui vì sẽ có nhà mới ở” – bà Hường bày tỏ.

Tại lễ khởi công, Ban Tổ chức Giải "Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải", lần thứ nhất - năm 2025 đã trao tặng kinh phí cho hộ Trần Thị Cẩm Hường để xây nhà đại đoàn kết. Công trình dự kiến sẽ được hoàn thành sau 1 tháng thi công.