Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cần Thơ

Nhật Huy
Xuân Lương
TPO - Sáng 9/11, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân ấp Châu Thành, xã An Ninh, TP. Cần Thơ.

Cùng dự có Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng đông đảo đại biểu, người dân địa phương.

z7204387752575-c151c7b538fe97d35a7d0075099d686d-6532.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Cần Thơ

Ấp Châu Thành có 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa cùng sinh sống hòa thuận, đoàn kết, với hơn 1.100 hộ dân, trên 6.000 nhân khẩu. Những năm qua, diện mạo nông thôn ấp Châu Thành đổi thay rõ nét, đặc biệt về hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục. Toàn ấp chỉ còn 11 hộ nghèo và 24 hộ cận nghèo.

Tại địa phương, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai sâu rộng, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hơn 98% hộ của ấp đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác trồng lúa, chăn nuôi bò, sản xuất hoa màu mang lại thu nhập ổn định, góp phần giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới và hướng đến nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của nhân dân ấp Châu Thành trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ bản sắc dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người dân; quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài và giữ vững an ninh trật tự cơ sở.

Nhân dịp này, lãnh đạo Quốc hội và TP. Cần Thơ trao 50 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ cận nghèo và các vị sư sãi ở địa phương; 5 căn nhà Đại đoàn kết và 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.

