Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

TPO - Sáng 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại quê hương An Giang, trao hàng trăm suất quà tặng gia đình chính sách, người có công, trẻ em nghèo địa phương.

Tham dự đoàn có Chủ tịch Hội đồng Dân tộc - Lâm Văn Mẫn; Bí thư Thành ủy Cần Thơ - Lê Quang Tùng; Bí thư Tỉnh ủy An Giang - Nguyễn Tiến Hải... cùng lãnh đạo địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang, trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, người con ưu tú của quê hương An Giang.

Ghi sổ lưu niệm tại khu di tích, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn xúc động viết: “Các thế hệ đại biểu Quốc hội nguyện tiếp nối và phát huy thành quả của các thế hiện tiền bối, vững niềm tin theo Đảng, đoàn kết - đổi mới, xây dựng Quốc hội Việt Nam ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri, Nhân dân cả nước".

Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, đầu tư để Khu lưu niệm trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ lưu niệm tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác trao tặng 100 suất quà cho hộ gia đình chính sách, người có công và trẻ em đồng bào dân tộc nghèo xã Mỹ Hòa Hưng; thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công tại địa phương.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác trao 100 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công, trẻ em và đồng bào dân tộc nghèo tại phường Vĩnh Tế và phường Châu Đốc (tỉnh An Giang). Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi, chúc các gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà cho hộ gia đình chính sách, người có công của xã Mỹ Hòa Hưng.