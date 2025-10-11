Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại quê hương An Giang, trao hàng trăm suất quà tặng gia đình chính sách, người có công, trẻ em nghèo địa phương.

Tham dự đoàn có Chủ tịch Hội đồng Dân tộc - Lâm Văn Mẫn; Bí thư Thành ủy Cần Thơ - Lê Quang Tùng; Bí thư Tỉnh ủy An Giang - Nguyễn Tiến Hải... cùng lãnh đạo địa phương.

3-6808.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang, trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, người con ưu tú của quê hương An Giang.

Ghi sổ lưu niệm tại khu di tích, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn xúc động viết: “Các thế hệ đại biểu Quốc hội nguyện tiếp nối và phát huy thành quả của các thế hiện tiền bối, vững niềm tin theo Đảng, đoàn kết - đổi mới, xây dựng Quốc hội Việt Nam ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri, Nhân dân cả nước".

Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, đầu tư để Khu lưu niệm trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.

z7104835918716-d030bbf0979f7e94c15c5ff69dcd87fd.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ lưu niệm tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác trao tặng 100 suất quà cho hộ gia đình chính sách, người có công và trẻ em đồng bào dân tộc nghèo xã Mỹ Hòa Hưng; thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công tại địa phương.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác trao 100 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công, trẻ em và đồng bào dân tộc nghèo tại phường Vĩnh Tế và phường Châu Đốc (tỉnh An Giang). Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi, chúc các gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

z7104839004892-6df7382c81b58a30b1f7f75de0524092-5654.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà cho hộ gia đình chính sách, người có công của xã Mỹ Hòa Hưng.
559723938-1997961304373842-5622801215898719192-n-1688.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải trao quà tặng các hộ gia đình chính sách xã Mỹ Hòa Hưng.
Nhật Huy
#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #dâng hương #Chủ tịch Tôn Đức Thắng #An Giang #tặng quà #gia đình chính sách

Xem thêm

Cùng chuyên mục