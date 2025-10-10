Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chủ tịch Quốc hội khảo sát khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng

Nhật Huy
TPO - Ngày 10/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (xã Phương Bình, TP. Cần Thơ), nơi được ví như “lá phổi xanh” của đồng bằng sông Cửu Long.

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (xã Phương Bình, TP. Cần Thơ) được ví như “lá phổi xanh” của đồng bằng sông Cửu Long. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương đã ghi nhận tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn rừng ngập nước, đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

img-6680.jpg
Chủ tịch Quốc hội khảo sát Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

Chủ tịch Quốc hội đồng tình với ý tưởng của lãnh đạo TP. Cần Thơ là biến “Lung Ngọc Vàng” thành một khu du lịch sinh thái tầm cỡ, góp phần nâng tầm phát triển du lịch bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP. Cần Thơ tập trung đầu tư, phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, vừa bảo vệ hệ sinh thái quý hiếm, vừa tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái của khu vực này.

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng rộng khoảng 2.800 ha, lưu giữ hơn 330 loài thực vật và 206 loài động vật, trong đó nhiều loài quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới.

img-6565.jpg
Đoàn công tác khảo sát Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.
Nhật Huy
#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Cần Thơ #Lung Ngọc Hoàng #Khu bảo tồn thiên nhiên #khảo sát

