Phát triển xã Đa Phúc theo hướng đô thị, du lịch sinh thái

Xã Đa Phúc có điều kiện thuận lợi về giao thương, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ logistics và du lịch sinh thái. Giai đoạn 2025 - 2030, Đảng bộ xã Đa Phúc phấn đấu đưa Đa Phúc phát triển theo hướng đô thị, đô thị sinh thái.

Sáng 19/8, Đảng bộ xã Đa Phúc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự Đại hội có Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Lê Anh Quân.

Cùng dự có đại diện các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và sở, ngành của thành phố Hà Nội và 225 đại biểu chính thức đại diện cho 2.842 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Đa Phúc.

Thực hiện chủ trương của trung ương về tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Đa Phúc được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 xã: Xuân Giang, Đức Hòa, Việt Long, Xuân Thu, Kim Lũ, Tân Hưng, Bắc Phú. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 55,32km2, dân số khoảng 83.649 người.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Đỗ Thu Nga nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao. Nhờ đó, các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của xã Đa Phúc đã có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, thời gian qua, cơ sở hạ tầng và quy hoạch được chú trọng thực hiện, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho xã Đa Phúc.

Đại diện lãnh đạo Ban Đảng Thành ủy Hà Nội tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Hiện nay, xã có hệ thống hạ tầng giao thông đa dạng. Trọng tâm đường bộ có tuyến đường Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên kết nối với các tỉnh phía Bắc và Quốc lộ 1A. Các tuyến đường Tỉnh lộ 16 kết nối với xã Sóc Sơn, xã Nội Bài ( Hà Nội) và xã Tam Giang (Bắc Ninh), đường đi cầu Xuân Cẩm kết nối với xã Sóc Sơn (Hà Nội) và xã Xuân Cẩm (Bắc Ninh). Đường thủy với khoảng 39km tuyến thủy nội địa qua sông Cầu, sông Cà Lồ kết nối với các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc…

Cùng với lợi thế về hạ tầng giao thông, các Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 và Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 27/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 cũng đã nêu bật định hướng phát triển cho xã Đa Phúc.

Theo đó, xã Đa Phúc được quy hoạch phát triển thành khu vực có tính chất du lịch thể thao, phức hợp giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp, du lịch ven sông; với 3 không gian cụ thể là: Đô thị dịch vụ, giáo dục, y tế; đô thị mở rộng nêm xanh, du lịch, thể dục thể thao; khu vực nông thôn phát triển nông nghiệp, công nghệ cao, du lịch, dự trữ phát triển.

“Việc triển khai các đồ án Quy hoạch Thủ đô sẽ là cơ sở quan trọng, tạo thuận lợi để chính quyền địa phương thực hiện các dự án hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khung; từ đó thu hút các dự án đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực Đông Bắc Thủ đô…”, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Đỗ Thu Nga nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đa Phúc Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh, nằm ở phía Đông Bắc của Thủ đô, xã Đa Phúc có điều kiện thuận lợi về giao thương, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ logistics và du lịch sinh thái. Tuy nhiên, nguồn lực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, là một những thách thức không nhỏ đối với xã Đa Phúc trong nhiệm kỳ mới.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, trong giai đoạn 2025 - 2030, Đảng bộ xã Đa Phúc kiên định bám sát và vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy vào thực tiễn của xã; phấn đấu đưa Đa Phúc phát triển theo hướng đô thị, đô thị sinh thái.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đa Phúc Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Lê Anh Quân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, linh hoạt của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Đa Phúc trong việc quán triệt, thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước và Thành ủy về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa tạo ra không gian mới, động lực mới để xã phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Ông Lê Anh Quân nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự báo bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức đan xen.

Ông Quân đề nghị Đảng bộ xã Đa Phúc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch theo hướng xanh, thông minh, hiện đại. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng cường kết nối giao thông với các xã, các tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo hướng sâu rộng, toàn diện, bứt phá. Triển khai hiệu quả các chính sách khuyến khích khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường khoa học, tạo động lực cho kinh tế số, kinh tế tri thức và công nghiệp văn hóa, biến tài nguyên nhân văn thành nguồn lực phát triển bền vững.