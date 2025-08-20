Bảo tồn vườn cây ăn trái nức tiếng Lái Thiêu để phát triển du lịch sinh thái

TPO - Phường Lái Thiêu (TPHCM) sẽ được đầu tư đường ven sông Sài Gòn. Đây là nơi nổi tiếng với vườn cây ăn trái đặc trưng vùng Đông Nam bộ, làng nghề heo đất truyền thống lâu đời nhất. Lái Thiêu được định hướng phát triển trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn của TPHCM.

Ngày 20/8, Đảng bộ phường Lái Thiêu (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với 250 đại biểu tham dự, đại diện cho gần 1.500 đảng viên sinh hoạt tại chi, đảng bộ trực thuộc.

Dự đại hội có Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà; Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Văn Lợi.

Đại hội đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Lái Thiêu nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Thanh Tâm - nguyên Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Thuận An cũ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường; bà Ong Thuỵ Hoàng Mai, Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ; ông Phạm Phú Nam - Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Lái Thiêu

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lái Thiêu cho biết, đại hội lần này tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020–2025 của các đơn vị tiền thân; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới, trên tinh thần đổi mới, thực chất, đồng bộ và có tính đột phá.

Đặc biệt, đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ phường sau sáp nhập, có ý nghĩa tiền đề cho giai đoạn sau. Theo ông Tâm, đại hội lần này phải là điểm khởi đầu của sự đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đồng thời là nơi thể hiện khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ và nhân dân.

Phường Lái Thiêu giáp sông Sài Gòn

Tại đại hội, phường Lái Thiêu đã đề ra những mục tiêu, định hướng phát triển, khai thác tiềm năng của địa phương. Thời gian tới, Lái Thiêu sẽ tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, trong đó có dự án đường ven sông Sài Gòn. Bảo tồn và phát triển vườn cây ăn trái Lái Thiêu, đây là nơi có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái miệt vườn, thu hút du khách tham quan, trải nghiệm và thưởng thức trái cây. Ngoài ra, Lái Thiêu sẽ bảo tồn và phát triển làng nghề heo đất thủ công nổi danh trong và ngoài nước.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà lưu ý, phường Lái Thiêu cần sớm quy hoạch định hình không gian phát triển mới. Xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết đại hội với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời gian, rõ lộ trình”. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội; định hướng mở rộng không gian, phát triển đô thị thông minh, xanh, bền vững.