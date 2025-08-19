Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nghệ An:

Ông Nguyễn Xuân Thắng dự Đại hội Đảng bộ xã Bích Hào

Ngọc Tú
TPO - Trong 2 ngày 18/8 và 19/8, Đảng bộ xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại diện các cơ quan ban ngành cấp tỉnh, các xã lân cận và 222 đại biểu xã Bích Hào dự Đại hội.

tp-p1.jpg
Toàn cảnh Đại hội.

Xã Bích Hào được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Mai Giang, Thanh Lâm, Thanh Tùng và Thanh Xuân.

Đảng bộ xã có 55 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với tổng số 1.513 đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bích Hào khóa I có 22 người, Ban Thường vụ gồm 11 người.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bích Hào đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thực hiện cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ. Trong đó, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy trên các lĩnh vực chính trị, chuyên môn. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 là 8%, đạt 94,12 mục tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người tăng dần đều qua các năm.

tp-9.jpg
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội.
tp-5.jpg
tp-4.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ mới 2025-2030, Đảng bộ xã Bích Hào đề ra 5 quan điểm phát triển, 5 mục tiêu phấn đấu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 11 giải pháp. Trong đó, phải nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo; Tập trung phát triển kinh tế nhanh, toàn diện và bền vững; Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, phát triển con người; Tăng cường quốc phòng an ninh; củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Bích Hào đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

tp-p4.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.
tp-p3.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Bích Hào.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng lưu ý, xã Bích Hào cần bám sát những tiềm năng, lợi thế đặc thù của xã để xác định những định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội phù hợp cho địa phương; Xác lập mô hình phát triển kinh tế xã hội theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững; Khơi thông, huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển của nhiệm kỳ mới; Khẩn trương kiện toàn bộ máy và nhân sự, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả; Tiếp tục xây dựng Đảng bộ xã và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Sự phát triển của xã Bích Hào cần gắn chặt với sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An.

Ngọc Tú
#Nghệ An #Đại hội #Đại hội Đảng bộ #xã Bích Hào #ông Nguyễn Xuân Thắng #Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh #Đại hội

