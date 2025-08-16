Hà Nội đặt mục tiêu GDP/người đạt 13.000 USD vào năm 2030

TPO - Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ UBND TP Hà Nội xác định 3 khâu đột phá, 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Thành phố đặt mục tiêu nâng GDP bình quân đầu người từ 7.200 USD năm 2025 lên 12.000–13.000 USD vào năm 2030.

Ngày 16/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP. Hà Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên chính thức.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết, ngày 7/2/2025, Đảng bộ UBND thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 8153-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, là một mô hình tổ chức Đảng mới, ra đời từ yêu cầu khách quan của việc sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ UBND thành phố đã khẩn trương kiện toàn bộ máy, xây dựng quy chế và đi vào hoạt động. Đến ngày 30/7/2025, Đảng bộ UBND thành phố có 61 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 20.688 đảng viên.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu khai mạc đại hội

Sau khi đi vào hoạt động, Đảng ủy UBND thành phố đã cụ thể hoá, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Thành ủy; đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Doãn Trung Tuấn đã trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ I.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ UBND thành phố ngày 16/8 (Ảnh: Viết Thành)

Báo cáo Chính trị xác định nhiệm kỳ 2025- 2030 có 3 khâu đột phá. Đó là đột phá về nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy thông qua đổi mới việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; Đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đột phá về đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại và kết nối.

Trong đó, Đảng ủy UBND thành phố xác định ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Phát triển đồng bộ, kết nối liên vùng, tập trung xây dựng các tuyến đường cao tốc, đường quốc lộ, đường vành đai, hoàn thành các nút giao thông cửa ngõ, hệ thống cầu qua sông Hồng, sông Đuống.

Để thực hiện hiệu quả các khâu đột phá trên, Báo cáo chính trị nêu 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, đây là Đảng bộ có số đảng viên đông thứ 2 của Đảng bộ Thủ đô. Đảng ủy UBND thành phố có vai trò quan trọng trong tham mưu, hoạch định và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố.

Phó Bí thư Nguyễn Văn Phong đề nghị Đảng bộ UBND thành phố tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, kiến tạo.

Bên cạnh đó, cần tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số một cách toàn diện để sớm hiện thực mục tiêu xây dựng xã hội số, chính quyền số và công dân số của Thủ đô, góp phần cùng với Đảng bộ Thủ đô tiên phong trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Phó Bí thư Nguyễn Văn Phong cũng cho rằng, trong dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII đã xác định mục tiêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 là xây dựng Hà Nội trở thành thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, nhân dân hạnh phúc”, với GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 12.000-13.000 USD. Trong khi hiện tại, dự kiến đến hết năm 2025 mới đạt khoảng 7.200 USD. Đây là một thách thức rất lớn nhưng nếu nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao, có giải pháp thích hợp chắc chắn có thể đạt được mục tiêu này.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo đại hội

Phó Bí thư Nguyễn Văn Phong cũng cho rằng, từ khóa "trách nhiệm - đổi mới - tiên phong - khát vọng phát triển" sẽ là tinh thần xuyên suốt nhiệm kỳ để Hà Nội có những đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước".

Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội; thông qua quyết định chỉ định Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND thành phố.