Bí thư Thành ủy Hải Phòng: Đặc khu Cát Hải hội tụ thời cơ, điều kiện để bứt phá

TPO - Đại hội Đảng bộ Đặc khu Cát Hải nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 27 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá, với tầm nhìn đưa Cát Bà trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển quốc tế, Cát Hải thành trung tâm logistics, công nghiệp hiện đại và đô thị biển văn minh.

3 đột phá chiến lược phát triển Đặc khu Cát Hải

Ngày 16/8, Đại hội Đảng bộ Đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) diễn ra phiên trọng thể, ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Đặc khu Cát Hải đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, vượt bậc, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đặc khu Cát Hải đề ra mục tiêu huy động tối đa các nguồn lực để chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, xây dựng và phát triển Cát Hải trở thành đặc khu hiện đại, văn minh, là địa bàn trọng điểm kinh tế biển của Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc.

Đảo Cát Bà trở thành khu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch sinh thái biển quốc tế. Đảo Cát Hải trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển – logistics, khu công nghiệp hiện đại. Đồng thời chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên đảo.

Ban chấp hành Đảng bộ Đặc khu Cát Hải ra mắt tại đại hội.

Đặc khu Cát Hải đề ra 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Nổi bật là, thu ngân sách tăng bình quân 15%/năm; tổng giá trị sản phẩm tăng bình quân 14-15%; đến năm 2030 thu hút khoảng 6,5 triệu khách du lịch; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 95%...

Để đạt được mục tiêu này, Đặc khu Cát Hải đề ra 5 nhóm giải pháp xây dựng đảng và hệ thống chính trị và 9 nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc khu Cát Hải cũng tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược nhiệm kỳ. Đó là phát huy lợi thế và giá trị di sản thiên nhiên thế giới, phát triển quần đảo Cát Bà trở thành trung tâm du lịch quốc tế.

Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư xây dựng đảo Cát Hải trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển - logictics và công nghiệp hiện đại. Chú trọng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Thời cơ vàng cho Đặc khu Cát Hải

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, Cát Hải là một trong 13 đặc khu của cả nước, thành lập trên cơ sở toàn bộ quy mô diện tích, dân số của huyện Cát Hải cũ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đặc khu Cát Hải đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Đặc khu Cát Hải.

Đặc biệt, du lịch biển đảo đã có bước phát triển bứt phá, lượng khách du lịch bình quân hàng năm đều tăng, doanh thu dịch vụ du lịch đạt kết quả cao; thương hiệu “Cát Bà Xanh” được tập trung xây dựng để đưa Cát Bà trở thành trung tâm du lịch sinh thái quốc gia và quốc tế.

Hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là giao thông kết nối và hạ tầng du lịch; chăm lo giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, đời sống người dân không ngừng được cải thiện...

Nhiệm kỳ 2025-2030, với nhiều động lực tăng trưởng mới như cơ chế, chính sách đặc thù, thành lập Khu thương mại tự do thế hệ mới… Đặc khu Cát Hải đứng trước thời cơ vàng, hội tụ đầy đủ thời cơ, điều kiện và nguồn lực để bứt phá và vươn mình: đảo Cát Bà trở thành Khu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch sinh thái biển quốc tế; đảo Cát Hải là trung tâm dịch vụ cảng biển - logistics, khu công nghiệp hiện đại.

Nhất trí với 4 quan điểm, 27 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá mà đại hội đề ra, Bí thư Thành ủy Hải Phòng gợi mở thêm một số nhóm giải pháp để Đặc khu Cát Hải nghiên cứu triển khai.

Đó là, xây dựng Đảng bộ đặc khu thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện – yếu tố nguyên tắc, then chốt, điều kiện tiên quyết cho mọi thành công.

Hai định hướng phát triển kinh tế trọng điểm Đặc khu Cát Hải là du lịch trên đảo Cát Bà và dịch vụ cảng biển - logistics - công nghiệp trên đảo Cát Hải.

Về định hướng và thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của đặc khu trong không gian phát triển mới cần định vị chính xác vai trò của Cát Hải không chỉ là kinh tế biển của Hải Phòng mà còn là động lực quan trọng trong chuỗi logistics, công nghiệp, du lịch của vùng duyên hải Bắc Bộ.

Đẩy mạnh kinh tế biển và công nghiệp cảng biển hiện đại, phát triển cảng Lạch Huyện thành trung tâm logistics quốc tế. Huy động tối đa nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư.

Tích cực chuyển đổi xanh “du lịch – dịch vụ - công nghiệp – cảng biển”. Bảo vệ nghiêm ngặt khu dự trữ sinh quyền thế giới Vườn quốc gia Cát Bà và Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà. Đồng thời, thực hiện phương thức quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân.