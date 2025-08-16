Người dân Cần Thơ xem bắn pháo hoa dịp lễ 2/9 ở đâu?

Theo kế hoạch, dịp này, TP. Cần Thơ sẽ thực hiện nhiều hoạt động bắt đầu từ ngày 15/8, với việc treo cờ Tổ quốc, trang trí cờ hoa, tranh cổ động.
Ngày 1 - 2/9, các đoàn đại biểu sẽ viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương tại đền thờ và tượng đài Bác Hồ
Tối 2/9, sẽ diễn ra chương trình văn hoá - nghệ thuật kỷ niệm chính tại Công viên Tây Đô (phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ), kết nối với điểm cầu tại Công viên Xà No (phường Vị Tân, tỉnh Hậu Giang cũ) và Khu đô thị 5A (phường Phú Lợi, tỉnh Sóc Trăng cũ).
Kết thúc chương trình nghệ thuật, dự kiến lúc 21h30 cùng ngày, sẽ đồng loạt bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp tại 3 điểm trên.