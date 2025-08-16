Quân đội Lào tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

TPO - Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào đã làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), lên đường ra Hà Nội dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.