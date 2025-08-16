Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quân đội Lào tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Hoài Nam

TPO - Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào đã làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), lên đường ra Hà Nội dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Hơn 100 chiến sĩ Lào tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (Clip: Hoài Nam)
tp-anh-jsg.jpg
9h sáng 16/8, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào đã hoàn tất thủ tục nhập cảnh để tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
tp-kshskls.jpg
Đại tá Nguyễn Mậu Phúc - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Đại tá Nguyễn Tú Tài - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo trực tiếp tham dự, đón tiếp và tặng hoa chúc mừng Quân đội Lào đến Việt Nam.
tp-anh-1.jpg
tp-anh.jpg
Theo Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào làm thủ tục nhập cảnh có tổng cộng 119 người.
tp-anh-ti.jpg
Sau hơn một giờ làm thủ tục nhập cảnh, tiếp nhận quân số, đoàn đã tiếp tục hành trình ra Hà Nội để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.
tp-hoai-khskgd.jpg
tp-hoai-khsldl.jpg
Đây là lần thứ hai trong năm 2025, Quân đội nhân dân Lào cử đoàn cán bộ, chiến sĩ sang tham gia các sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm những ngày lễ lớn của Việt Nam.
tp-jskgd.jpg
Được biết, để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành, gần một tháng qua, bất chấp thời tiết khắc nghiệt, các cán bộ, chiến sĩ Lào nỗ lực tập luyện trên thao trường với tinh thần kỷ luật, bền bỉ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
tp-anh-kshsl.jpg
Quân đội Lào đã di chuyển khoảng 365km từ thủ đô Viêng Chăn (Lào) để đến Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, nhận quân, đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào di chuyển lên xe để ra Hà Nội.
tp-anh-kshsl-8714.jpg
Sự hiện diện của đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào không chỉ góp phần làm nên không khí trang nghiêm, hùng tráng của lễ kỷ niệm, mà còn là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Quân đội Lào #Nhập Cảnh #Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo #kỷ niệm Quốc khánh #Diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam #Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh #lễ kỷ niệm Quốc khánh

Xem thêm

Cùng chuyên mục