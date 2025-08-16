Quân đội Lào tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

TPO - Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào đã làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), lên đường ra Hà Nội dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.
Theo Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào làm thủ tục nhập cảnh có tổng cộng 119 người.
Đây là lần thứ hai trong năm 2025, Quân đội nhân dân Lào cử đoàn cán bộ, chiến sĩ sang tham gia các sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm những ngày lễ lớn của Việt Nam.