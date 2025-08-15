Công an Hà Nội tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

TPO - CATP Hà Nội triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam - sự kiện chính trị – xã hội trọng đại của đất nước, với tinh thần “chủ động – chặt chẽ – đồng bộ – hiệu quả” từ sớm, từ xa, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Các đơn vị nghiệp vụ CATP trao đổi thông tin về công tác bảo đảm an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

CATP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị trao đổi thông tin phục vụ công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP và Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc CATP đồng chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nêu rõ, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh là sự kiện chính trị – xã hội trọng đại của đất nước, dự kiến có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, hàng nghìn đại biểu, cùng đông đảo Nhân dân. Do vậy, công tác bảo đảm an ninh, an toàn phải được triển khai với tinh thần “chủ động – chặt chẽ – đồng bộ – hiệu quả” từ sớm, từ xa, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu từng đơn vị nắm chắc nhiệm vụ, phối hợp nhịp nhàng, xây dựng và thực hiện nghiêm các phương án bảo vệ an toàn cho đại biểu và Nhân dân, điều tiết giao thông, dẫn đoàn, sắp xếp xe, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, thông tin liên lạc.

Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo tóm tắt tình hình và tiến độ triển khai, Trung tá Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng CSGT CATP cho biết, các phương án dẫn đoàn, phân luồng, bố trí lực lượng bảo đảm TTATGT đã được hoàn thiện chi tiết trên cơ sở khảo sát thực địa và xây dựng kịch bản tổng thể.

Phòng CSGT CATP đã thiết kế sơ đồ, lộ trình dẫn đoàn, sắp xếp xe tại các khu vực trọng điểm như Quảng trường Ba Đình, các tuyến đường di chuyển của đoàn đại biểu; dự thảo phương án bố trí đủ lực lượng, phương tiện để xử lý ngay khi phát sinh tình huống bất thường. Công tác phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, lực lượng dẫn đoàn của Bộ Công an và các đơn vị quân đội đã được thống nhất rõ ràng về nguyên tắc, thời gian, vị trí triển khai.

Đại biểu tham dự hội nghị phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Bá Khương – Phó Cục trưởng Cục Quân huấn – Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu, khẳng định sự phối hợp giữa các lực lượng vũ trang là yếu tố then chốt quyết định thành công của công tác bảo đảm an ninh, an toàn. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm tại thời điểm hiện tại mà còn là dịp để các lực lượng thể hiện sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương.

Thiếu tướng Trần Bá Khương đề nghị các đơn vị quân đội và công an tăng cường trao đổi thông tin, thống nhất từ khâu chuẩn bị đến triển khai, bảo đảm sự ăn khớp giữa từng phần việc, từng lực lượng trong mọi tình huống, đồng thời duy trì lực lượng dự bị đủ mạnh, sẵn sàng cơ động xử lý kịp thời các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Đại tá Phạm Quang Huy – Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an, ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của CATP Hà Nội, đặc biệt là các phương án bảo đảm TTATGT được xây dựng khoa học, phù hợp thực tiễn. Ông Huy lưu ý cần quan tâm đặc biệt tới các khung giờ cao điểm trước và sau thời điểm diễn ra Lễ kỷ niệm, để tránh ùn tắc, gián đoạn giao thông.

Phó Cục trưởng Cục CSGT cũng đề nghị lực lượng CSGT CATP Hà Nội và Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi, thống nhất kịch bản dẫn đoàn nhằm bảo đảm lộ trình di chuyển của các đoàn đại biểu được thông suốt, an toàn tuyệt đối, đồng thời giảm thiểu tối đa tác động đến giao thông đô thị và sinh hoạt của Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc – Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cho biết, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội và các đơn vị chức năng tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, phù hợp không khí kỷ niệm; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác quản lý, phân luồng khán giả, bảo đảm mỹ quan và an toàn tại khu vực biểu diễn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.



Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu ngay sau hội nghị, các lực lượng khẩn trương rà soát, hoàn thiện kịch bản, tổ chức diễn tập, rút kinh nghiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, xử lý dứt điểm các tồn tại; bảo đảm các phương án được triển khai đồng bộ, nhịp nhàng, đúng kế hoạch, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.