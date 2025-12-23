Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Cà Mau xử phạt người đăng tin sai về bão lũ tại miền Trung

TPO - Người đàn ông ở Cà Mau sử dụng tài khoản tiktok cá nhân đăng tải video chứa thông tin sai sự thật về bão lũ tại miền Trung nên bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Ngày 23/12, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.H (SN 1980, ngụ xã Vĩnh Thanh) đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Ông N.V.H bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Cụ thể, ngày 21/11, công an phát hiện ông N.V.H sử dụng tài khoản tiktok cá nhân đăng tải video chứa thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan đến tình hình bão lũ tại miền Trung, gây hoang mang dư luận. Làm việc với cơ quan chức năng, H. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với 2 trường hợp, do đăng tải thông tin và bình luận sai sự thật về mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Tân Lộc
