Phạt 2 người phụ nữ thông tin sai sự thật về lũ ở Đắk Lắk

TPO - Hai người phụ nữ ở Cà Mau bị 15 triệu đồng khi đăng video và bình luận về tình hình mưa, lũ tại xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với 2 trường hợp, do đăng tải thông tin và bình luận sai sự thật về tình hình mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

h1.jpg
Công an làm việc với bà N.T.H.T. Ảnh CACM.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau phát hiện tài khoản facebook B.N do bà N.T.H.T (SN 1988, ngụ phường Tân Thành) đăng tải video clip mô tả tình hình mưa, lũ tại xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Thời điểm trên, tuy thông tin chưa được kiểm chứng nhưng video này được nhiều tài khoản vào bình luận sai sự thật. Trong đó, có tài khoản facebook “T.N” do bà L.T.N (SN 1996 ngụ phường Tân Thành) vào bình luận sai sự thật gây mất uy tín Đảng và Nhà nước.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà N.T.H.T và bà L.T.N đã thừa nhận hành vi đăng tải và bình luận thông tin sai sự thật khi chưa kiểm chứng thông tin. Ngay sau khi biết thông tin trên là tin đồn thất thiệt, bà N.T.H.T đã chủ động gỡ bỏ bài viết trên facebook cá nhân.

Công an Cà Mau khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là những tin giả do AI dựng câu view, câu like, gây hoang mang và cản trở công tác ứng phó mưa lũ.

Tân Lộc
