Chặn đứng kế hoạch bỏ trốn sang Campuchia của kẻ sát nhân

TPO - Sau khi dùng dao đâm bảo vệ bệnh viện dẫn đến tử vong, Tâm ném hung khí rồi đem xe máy đi cầm cố, hỏi vay mượn tiền nhiều người với dự định sẽ bỏ trốn qua Campuchia.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố vụ án để điều tra hành vi "giết người" với Nguyễn Minh Tâm (SN 1995, ngụ phường Phước Hậu, Vĩnh Long). Trước đó, ngày 20/12, Tâm đã dùng dao đâm ông N.A.K. (SN 1980) - bảo vệ giữ xe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long tử vong.

Đối tượng Nguyễn Minh Tâm.

Theo kết quả điều tra, tối 20/12, anh N.H.P. (SN 1988, bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long) đang thu tiền giữ xe thì xảy ra cự cãi với một khách nữ. Lúc anh P. nói chuyện lớn tiếng với người khách nữ thì ông K. và một bảo vệ khác bước đến hỏi. Từ việc này, anh P. và ông K. xảy ra cự cãi.

Thời điểm đó, Tâm đang ngồi uống cà phê vỉa hè trước cổng bệnh viện đã bước đến và chỉ vào mặt ông K. hăm dọa “muốn khỏi về không”. Nói xong, Tâm lấy xe máy chạy về nhà lấy con dao rồi quay trở lại bệnh viện.

Trong lúc anh P. và ông K. đang nói chuyện, Tâm cầm dao bước đến đâm vào người ông K. gây thương tích, và tử vong sau đó tại bệnh viện.

Thượng tá Trần Văn Kỳ - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngay trong đêm xảy ra vụ việc, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, Phòng Cảnh sát hình sự đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn, đồng thời tổ chức các mũi trinh sát khẩn trương truy lùng dấu vết của thủ phạm gây án.

Qua hơn 1 ngày điều tra và truy tìm, rạng sáng 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ thủ phạm và bắt giữ đối tượng đang lẩn trốn tại phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long. Tại cơ quan công an, Tâm thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau khi gây án, Tâm ném hung khí tại khu vực gần Đài Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, sau đó đem xe máy đi cầm cố và hỏi vay mượn tiền của nhiều người với dự định sẽ bỏ trốn sang Campuchia, nhưng chưa kịp thì bị bắt giữ. Tâm từng có tiền án và mới ra tù.