Nghệ An sẽ khánh thành 3 dự án trọng điểm chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh

Thu Hiền
TPO - Nghệ An sẽ chính thức khánh thành 3 dự án lớn đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức khánh thành 3 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng.

9-8645-67.jpg
Dự án Tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An).

Ba dự án gồm: Tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), đoạn từ Km7 đến Km76 với tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng; đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 1.415,2 tỷ đồng và Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư của ba dự án lên đến hơn 7.300 tỷ đồng.

Đây đều là các dự án có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện hạ tầng giao thông và y tế của tỉnh, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị của địa phương trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

504886096-1163115265855286-7945792801828859847-n.jpg
Dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2)

Việc khánh thành các công trình này nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Công điện số 57/CĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành ngày 5/5/2025.

Công điện nêu rõ, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, trong đó kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Nhìn lại lịch sử để mạnh mẽ hơn, tiếp thêm ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa bước vào kỷ nguyên vươn mình dân tộc, phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

14.jpg
Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò

Để sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này diễn ra trang trọng và lan tỏa, Chính phủ dự kiến tổ chức lễ khởi công, khánh thành đồng thời các công trình, dự án lớn trên phạm vi toàn quốc vào ngày 19/8.

Thu Hiền
