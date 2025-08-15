Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người dân Quảng Trị có thể xem bắn pháo hoa dịp đại lễ 2/9 ở đâu?

Hữu Thành
TPO - Tỉnh Quảng Trị tổ chức bắn pháo hoa với thời lượng 15 phút, bao gồm cả pháo hoa tầm thấp và tầm cao - nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Ngày 15/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kết hợp trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng". Thời lượng bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, bao gồm cả pháo hoa tầm thấp và tầm cao.

ban-phao-hoa-tam-thap-o-quang-tri.png
Tỉnh Quảng Trị tổ chức bắn pháo hoa trong đêm 2/9. Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, hoạt động bắn pháo hoa sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ 50 phút ngày 2/9, ngay sau khi kết thúc Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng", tại 2 địa điểm Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới) và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (phường Nam Đông Hà).

Thời lượng bắn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút, gồm cả pháo hoa tầm cao và tầm thấp với số lượng lớn, hứa hẹn mang đến không khí sôi động, rực rỡ, phục vụ đông đảo nhân dân và du khách.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, UBND phường Đồng Hới, UBND phường Nam Đông Hà, Công ty CP Tập đoàn Mặt trời và các đơn vị liên quan triển khai bắn pháo hoa theo quy định.

Hữu Thành
#bắn pháo hoa #lễ 2/9 #Quốc khánh #kỷ niệm 80 năm #Quảng Trị

