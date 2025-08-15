Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Gia Lai tham gia triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Bảo Anh

Ngày 14/8, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh sẽ tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

anh-1-764.jpg
Chủ đề triển lãm mang tên: Gia Lai “80 năm đồng hành cùng đất nước - Vững bước vươn xa”.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đây là một sự kiện chính trị - văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng, kể từ khi giành độc lập và khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Triển lãm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giới thiệu, quảng bá những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, góp phần tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời thể hiện sự đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng trong thời kỳ mới.

Chủ đề triển lãm mang tên: Gia Lai “80 năm đồng hành cùng đất nước - Vững bước vươn xa”; thời gian diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội.

Triển lãm sẽ giới thiệu, quảng bá hình ảnh về tiềm năng, thế mạnh, các thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của tỉnh Gia Lai trong quá trình hội nhập và phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới hiện nay.

Qua đó, khẳng định vị thế, đóng góp của tỉnh Gia Lai vào sự phát triển chung của đất nước; thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch, thúc đẩy hợp tác phát triển. Góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Theo UBND tỉnh, hình thức trưng bày triển lãm được thiết kế như một câu chuyện xuyên suốt, sử dụng đa dạng các loại hình nghệ thuật, trải nghiệm đa giác quan và các yếu tố tương tác, nhằm mang đến trải nghiệm sinh động, cuốn hút cho du khách thưởng lãm.

Ngoài ra, tỉnh kết hợp trưng bày hình ảnh, hiện vật, tư liệu và sử dụng các công nghệ trình chiếu hiện đại để tạo không gian tương tác và kích thích sự hứng thú cho du khách. Người xem không chỉ “nhìn” mà còn “chạm”, “nghe”, “cảm nhận” được tinh thần, bản sắc và sức sống mới. Các hình thức trưng bày sử dụng phương tiện, vật liệu phù hợp với nội dung của từng không gian.

Bảo Anh
#Gia Lai

