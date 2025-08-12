Vì sao đốn hạ, di dời hàng trăm cây xanh trên đường phố ở Quảng Trị?

TPO - Những ngày qua, nhiều cây xanh tươi tốt, tỏa bóng mát trên đường Hùng Vương đi qua 2 phường Đông Hà và Nam Đông Hà ở tỉnh Quảng Trị bị cưa hạ, cắt ngọn để cải tạo vỉa hè trong sự nuối tiếc hàng cây xanh rợp bóng đường phố của người dân.

Ngày 12/8, Sở Xây dựng Quảng Trị cho biết, để bảo đảm sự thống nhất và đồng thuận của người dân trong quá trình thi công dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương thuộc phường Đông Hà và Nam Đông Hà, Sở đã kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư làm rõ phương án thực hiện.

Nhiều cây xanh trên tuyến đường Hùng Vương ở 2 phường Đông Hà và Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị hiện đã cắt tán để cải tạo vỉa hè.

“Thời gian gần đây, trong quá trình triển khai dự án, người dân thắc mắc và không đồng ý việc chặt bỏ hoặc di dời các cây xanh còn tốt. Sau khi kiểm tra, Sở cho rằng nhiều cây xanh cần thiết phải thay thế hoặc di dời bởi không thuộc danh mục cây đô thị hoặc trồng ở vị trí không hợp lý. Còn đối với những cây bảo đảm sẽ được giữ lại”, Sở Xây dựng Quảng Trị thông tin.

Cây xanh bị cưa trụi tận gốc.

Nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện, Sở Xây dựng Quảng Trị đã yêu cầu chủ đầu tư làm việc với UBND phường Đông Hà và Nam Đông Hà để rà soát phương án bảo đảm cây xanh nào không phù hợp trồng ở vỉa hè hoặc gây khó khăn lúc thi công các hạng mục ngầm buộc phải đốn hạ, di dời; cây phù hợp thì phải giữ lại.

Dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà (nay là phường Đông Hà và Nam Đông Hà) được phê duyệt vào tháng 11/2024 từ nguồn vốn vay ADB và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam với tổng mức đầu tư 126,5 tỉ đồng. Thời gian thực hiện đến ngày 30/9/2025, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng chiều dài thiết kế 5,04km, điểm đầu từ nút giao đường Hùng Vương - Trần Hưng Đạo, kết thúc tại phía Bắc cầu Vĩnh Phước; bề rộng vỉa hè mỗi bên 6m. Riêng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Điện Biên Phủ chỉ xây dựng vỉa hè phía trái tuyến, phía phải giữ nguyên hiện trạng.

Cây xanh bị chặt hạ﻿ triển khai đồng thời với thi công hào kỹ thuật.

Cây xanh sẽ được trồng mới sau khi lát xong vỉa hè.

Để thực hiện dự án, dự kiến sẽ đốn hạ 259 cây, di dời 282 cây sau đó sẽ trồng mới 432 cây xanh. Hiện đã đốn hạ 95/259 cây, chưa di dời cây nào (67 cây đã cắt tán, chờ bàn giao mặt bằng để đánh chuyển về vị trí trồng hợp lý). Riêng đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Ngô Quyền sẽ giữ nguyên các cây xanh đang sinh trưởng tốt, chủng loại cây và vị trí phù hợp trên vỉa hè; trồng bổ sung, thay thế các cây xanh bị hỏng, chưa phù hợp.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị thông tin, cây xanh trồng mới sẽ thực hiện sau khi lát xong vỉa hè. Cây bị chặt hạ triển khai đồng thời với thi công hào kỹ thuật; cây cần di dời sẽ được chọn vị trí mới, chăm sóc vài tháng sau đó sẽ trồng ở nơi phù hợp.