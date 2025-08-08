60.000 cây bản địa 'vá rừng' Sơn La: Hồi sinh lá phổi xanh Tây Bắc

TPO - Hơn 60.000 cây bản địa như dổi, trám, chò chỉ được trồng tại khu vực rừng phòng hộ thuộc bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, góp phần vào mục tiêu phục hồi 500 ha rừng tự nhiên nối từ Phú Thọ (Hoà Bình cũ) đến Sơn La, nơi là mái nhà của loài Vượn đen má trắng quý hiếm cùng nhiều động thực vật đặc hữu.

Ngày 8/8, Trung tâm Con người và Thiên nhiên phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp khởi động chiến dịch “Góp Lá Vá Rừng 2025”.

Chiến dịch sẽ trồng 60.000 cây bản địa gồm dổi, trám, chò chỉ, gù hương, quế, dẻ gai trên diện tích gần 100ha tại khu vực xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Nhiều người dân địa phương tham gia vào hoạt động trồng cây.

Quá trình này có sự chung tay giúp đỡ của các doanh nghiệp thông qua hoạt động gây quỹ, Trung tâm Con người và Thiên nhiên phụ trách kỹ thuật, triển khai và giám sát. Hoạt động cũng có sự tham gia của các lực lượng tại địa phương và người dân thông qua trồng, chăm sóc và giám sát cây trồng.

Theo ông Trương Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơn, địa phương này là một trong những xã có diện tích rừng tự nhiên lớn của tỉnh. Tuy nhiên, nhiều diện tích rừng tự nhiên nơi đây đang bị suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước, môi trường sống và cả sinh kế của người dân.

“Chiến dịch “Góp Lá Vá Rừng” vì vậy không chỉ mang ý nghĩa môi trường, mà còn là hành động thiết thực góp phần bảo vệ văn hóa cũng như sinh kế gắn với rừng của người dân. Chính quyền và người dân xã Chiềng Sơn sẽ tích cực chăm sóc và bảo vệ các diện tích rừng được trồng”, ông Linh nói.

Sự kiện được tổ chức nhân Ngày Quốc tế các Dân tộc Bản địa Thế giới (9/8).

Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế các Dân tộc Bản địa Thế giới (9/8) nhằm tôn vinh vai trò của các cộng đồng địa phương trong bảo vệ thiên nhiên, lưu giữ tri thức truyền thống và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Đây là năm thứ hai, chiến dịch Góp Lá Vá Rừng được triển khai. Trong năm 2024, chiến dịch đã trồng được 35.000 cây, phủ xanh 53ha rừng tại Hòa Bình và Sơn La.

Đây cũng là hoạt động nằm trong Chương trình Rừng Xanh Lên do Trung tâm Con người và Thiên nhiên khởi xướng từ năm 2022, nhằm phục hồi 500 ha rừng tự nhiên nối từ Phú Thọ (Hòa Bình cũ ) đến Sơn La trong thời gian 10 năm (2022 – 2032).

Đại diện các bên tham gia vào quá trình trồng rừng.

Dải rừng này được coi là “lá phổi xanh” quan trọng của Tây Bắc, là mái nhà của loài Vượn đen má trắng quý hiếm cùng nhiều động thực vật đặc hữu.

Tuy nhiên, do sức ép khai thác và phát triển kinh tế, các hệ sinh thái tự nhiên tại đây đang đối mặt với nhiều thách thức và bị tác động mãnh liệt. Từ 2022 đến tháng 8/2025, với sự chung tay của các doanh nghiệp, đơn vị và cộng đồng, PanNature đã trồng hơn 180.000 cây, phủ xanh hơn 280 ha trong khu vực.