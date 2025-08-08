Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

60.000 cây bản địa 'vá rừng' Sơn La: Hồi sinh lá phổi xanh Tây Bắc

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hơn 60.000 cây bản địa như dổi, trám, chò chỉ được trồng tại khu vực rừng phòng hộ thuộc bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, góp phần vào mục tiêu phục hồi 500 ha rừng tự nhiên nối từ Phú Thọ (Hoà Bình cũ) đến Sơn La, nơi là mái nhà của loài Vượn đen má trắng quý hiếm cùng nhiều động thực vật đặc hữu.

Ngày 8/8, Trung tâm Con người và Thiên nhiên phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp khởi động chiến dịch “Góp Lá Vá Rừng 2025”.

Chiến dịch sẽ trồng 60.000 cây bản địa gồm dổi, trám, chò chỉ, gù hương, quế, dẻ gai trên diện tích gần 100ha tại khu vực xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

trong-cay-gop-la-va-rung-anh-pannature8.jpg
Nhiều người dân địa phương tham gia vào hoạt động trồng cây.

Quá trình này có sự chung tay giúp đỡ của các doanh nghiệp thông qua hoạt động gây quỹ, Trung tâm Con người và Thiên nhiên phụ trách kỹ thuật, triển khai và giám sát. Hoạt động cũng có sự tham gia của các lực lượng tại địa phương và người dân thông qua trồng, chăm sóc và giám sát cây trồng.

Theo ông Trương Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơn, địa phương này là một trong những xã có diện tích rừng tự nhiên lớn của tỉnh. Tuy nhiên, nhiều diện tích rừng tự nhiên nơi đây đang bị suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước, môi trường sống và cả sinh kế của người dân.

“Chiến dịch “Góp Lá Vá Rừng” vì vậy không chỉ mang ý nghĩa môi trường, mà còn là hành động thiết thực góp phần bảo vệ văn hóa cũng như sinh kế gắn với rừng của người dân. Chính quyền và người dân xã Chiềng Sơn sẽ tích cực chăm sóc và bảo vệ các diện tích rừng được trồng”, ông Linh nói.

trong-cay-gop-la-va-rung-anh-pannature5.jpg
Sự kiện được tổ chức nhân Ngày Quốc tế các Dân tộc Bản địa Thế giới (9/8).

Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế các Dân tộc Bản địa Thế giới (9/8) nhằm tôn vinh vai trò của các cộng đồng địa phương trong bảo vệ thiên nhiên, lưu giữ tri thức truyền thống và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Đây là năm thứ hai, chiến dịch Góp Lá Vá Rừng được triển khai. Trong năm 2024, chiến dịch đã trồng được 35.000 cây, phủ xanh 53ha rừng tại Hòa Bình và Sơn La.

Đây cũng là hoạt động nằm trong Chương trình Rừng Xanh Lên do Trung tâm Con người và Thiên nhiên khởi xướng từ năm 2022, nhằm phục hồi 500 ha rừng tự nhiên nối từ Phú Thọ (Hòa Bình cũ ) đến Sơn La trong thời gian 10 năm (2022 – 2032).

dai-dien-cac-ben-tham-gia-trong-cay-anh-pannature1.jpg
Đại diện các bên tham gia vào quá trình trồng rừng.

Dải rừng này được coi là “lá phổi xanh” quan trọng của Tây Bắc, là mái nhà của loài Vượn đen má trắng quý hiếm cùng nhiều động thực vật đặc hữu.

Tuy nhiên, do sức ép khai thác và phát triển kinh tế, các hệ sinh thái tự nhiên tại đây đang đối mặt với nhiều thách thức và bị tác động mãnh liệt. Từ 2022 đến tháng 8/2025, với sự chung tay của các doanh nghiệp, đơn vị và cộng đồng, PanNature đã trồng hơn 180.000 cây, phủ xanh hơn 280 ha trong khu vực.

Nguyễn Hoài
#trồng rừng Sơn La #bảo vệ rừng tự nhiên #rừng phòng hộ Tây Bắc #phục hồi rừng bản địa #chiến dịch Góp Lá Vá Rừng 2025 #phát triển rừng bền vững #bảo tồn động thực vật đặc hữu #ngày Quốc tế các Dân tộc Bản địa #phục hồi 500ha rừng tự nhiên #vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục