Mang hộp sữa, chai lọ, vỏ bim bim... đổi cây xanh

TPO - “Tử tế vì môi trường” là chương trình do các bạn trẻ Hà Nội triển khai, qua việc mang phế liệu nhựa, nilon và pin đã qua sử dụng… mang đến điểm thu gom và đón nhận những chậu hoa, cây cảnh lan tỏa màu xanh ở không gian sinh sống, làm việc.

Tiếp nối những hoạt động hưởng ứng ứng phó biển đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, ngày 8/8, Đoàn phường Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức chương trình mang tên “Tử tế vì môi trường”.

Chương trình diễn tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường, không sân khấu, chỉ có sắc màu của các loại cây, hoa, vừa trang trí không gian vừa góp phần thanh lọc không khí.

Đoàn viên thanh niên tham gia chương trình đổi phế liệu lấy cây. Ảnh: BTC

Người tham gia chương trình mang theo phế liệu, như hộp sữa, đồ gia dụng kim loại, sách báo, thùng carton, vỏ bim bim, khay xốp, màng thực phẩm, cốc sữa chua, chai lọ… để đổi lấy cây xanh.

Việc đổi phế liệu lấy cây xanh thông qua việc quy đổi điểm. Đủ 10 điểm sẽ được nhận 1 cây xanh. Cụ thể, 1kg kim loại được 4 điểm; 1kg nhựa được 2 điểm; 1kg giấy, bìa được 1 điểm; 10 vỏ lon được 3 điểm; 10 viên pin được 2 điểm. Phế liệu mang đến đảm bảo sạch, khô, phân loại chính xác; các loại lon được đạp bẹp, thùng carton gập thẳng.

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Nguyễn Lê Ngân - Bí thư Đoàn phường Bạch Mai cho biết, chỉ trong một ngày diễn ra, chương trình "Tử tế vì môi trường" với hoạt động đổi phế liệu lấy cây đã thu gom được 220kg phế liệu, 1.000 vỏ lon và 538 viên pin đã sử dụng.

Thông qua những chương trình, hoạt động như "Tử về vì môi trường", Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ phường Bạch Mai mong muốn góp phần "hoán đổi" phế liệu, rác thành những mầm xanh tràn đầy sức sống; lan toả lối sống xanh và hình thành thói quen phân loại rác ngay tại gia đình và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng.

"Chương trình ý nghĩa này là một trong những hoạt động tuổi trẻ phường Bạch Mai chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bạch Mai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030", chị Ngân bày tỏ.