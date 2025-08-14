Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nông dân Quảng Trị được hỗ trợ đặc biệt sau thiên tai

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - HĐND tỉnh Quảng Trị ban hành nghị quyết hỗ trợ đặc biệt giúp người dân nhanh chóng vực dậy sản xuất, chăn nuôi do thiên tai, dịch hại.

Ngày 14/8, kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, đã thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật, nhằm giúp người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Đối tượng được hỗ trợ gồm cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã… hoạt động trong các lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.

ca-bop-vuoc-du-nuoi-trong-nhieu-long-be-tren-song-hieu-bi-chet-do-bi-ngot.jpg
Cá bớp, vược, đù nuôi trong nhiều lồng bè trên sông Hiếu của người dân xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị bị chết hàng loạt bởi đợt mưa lũ giữa tháng 6/2025.

Theo đó, cây trồng bị thiệt hại sau gieo trồng 1-10 ngày nếu mất trên 70% diện tích được hỗ trợ 6 triệu đồng/ha; thiệt hại 30%-70% diện tích được hỗ trợ 3 triệu đồng/ha. Cây trồng thiệt hại sau gieo trồng 10-45 ngày và mất trên 70% diện tích, mức hỗ trợ là 8 triệu đồng/ha.

Nuôi trồng thủy sản bán thâm canh, thâm canh trong ao bị thiệt hại sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng/ha; nuôi trong bể, lồng, bè (100m³ thể tích nuôi bị thiệt hại) được hỗ trợ 30 triệu đồng/100m³.

Vật nuôi bị thiệt hại được hỗ trợ 15.000-30.000 đồng/con gia cầm và 600.000-7 triệu đồng/con gia súc tùy loại và ngày tuổi.

“Việc hỗ trợ phải kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng mức. Nếu có nhiều chính sách trùng nội dung, cùng thời điểm, cơ sở sản xuất được nhận mức hỗ trợ cao nhất”, nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Trị nêu rõ.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, bão số 1 năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất đầu vụ hè thu, với tổng thiệt hại khoảng 798 tỉ đồng. Đến nay, các thiệt hại do thiên tai cuối năm 2024 và bão số 1 năm 2025 vẫn chưa được hỗ trợ vì chưa có quy định cụ thể.

Vì vậy, HĐND tỉnh Quảng Trị ban hành nghị quyết lần này là hết sức cần thiết để kịp thời giúp nông dân vượt qua khó khăn, sớm khôi phục sản xuất.

Hữu Thành
#thiên tai #dịch hại #hỗ trợ nông dân #giống vật nuôi #cây trồng #vượt qua khó khăn #khôi phục sản xuất

Xem thêm

Cùng chuyên mục