Nông dân Quảng Trị được hỗ trợ đặc biệt sau thiên tai

Ngày 14/8, kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, đã thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật, nhằm giúp người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Đối tượng được hỗ trợ gồm cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã… hoạt động trong các lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.

Cá bớp, vược, đù nuôi trong nhiều lồng bè trên sông Hiếu của người dân xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị bị chết hàng loạt bởi đợt mưa lũ giữa tháng 6/2025.

Theo đó, cây trồng bị thiệt hại sau gieo trồng 1-10 ngày nếu mất trên 70% diện tích được hỗ trợ 6 triệu đồng/ha; thiệt hại 30%-70% diện tích được hỗ trợ 3 triệu đồng/ha. Cây trồng thiệt hại sau gieo trồng 10-45 ngày và mất trên 70% diện tích, mức hỗ trợ là 8 triệu đồng/ha.

Nuôi trồng thủy sản bán thâm canh, thâm canh trong ao bị thiệt hại sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng/ha; nuôi trong bể, lồng, bè (100m³ thể tích nuôi bị thiệt hại) được hỗ trợ 30 triệu đồng/100m³.

Vật nuôi bị thiệt hại được hỗ trợ 15.000-30.000 đồng/con gia cầm và 600.000-7 triệu đồng/con gia súc tùy loại và ngày tuổi.

“Việc hỗ trợ phải kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng mức. Nếu có nhiều chính sách trùng nội dung, cùng thời điểm, cơ sở sản xuất được nhận mức hỗ trợ cao nhất”, nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Trị nêu rõ.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, bão số 1 năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất đầu vụ hè thu, với tổng thiệt hại khoảng 798 tỉ đồng. Đến nay, các thiệt hại do thiên tai cuối năm 2024 và bão số 1 năm 2025 vẫn chưa được hỗ trợ vì chưa có quy định cụ thể.

Vì vậy, HĐND tỉnh Quảng Trị ban hành nghị quyết lần này là hết sức cần thiết để kịp thời giúp nông dân vượt qua khó khăn, sớm khôi phục sản xuất.