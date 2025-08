Vinamilk, Gạo A An cùng báo Tiền Phong hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An

TPO - Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và Công ty cổ phần lương thực A An phối hợp cùng báo Tiền Phong hỗ trợ 24.000 sản phẩm sữa và 1 tấn gạo ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra ở miền Tây Nghệ An.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, phát huy tinh thần đoàn kết “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, ngày 4/8, công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp với báo Tiền Phong hỗ trợ 24.000 sản phẩm sữa cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra ở miền Tây Nghệ An.

Đại diện Vinamilk, báo Tiền Phong hỗ trợ 24.000 sản phẩm sữa

Cùng ngày, Công ty cổ phần lương thực A An phối hợp với báo Tiền Phong đã ủng hộ 1 tấn gạo hỗ trợ người dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Công ty cổ phần lương thực A An, báo Tiền Phong ủng hộ 1 tấn gạo cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra ở miền Tây Nghệ An

Đón nhận những phần quà hỗ trợ, ông Nguyễn Đức Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An bày tỏ sự cảm ơn đến Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, Công ty cổ phần lương thực A An cùng báo Tiền Phong. “Trong bão lũ, các nhu yếu phẩm như sữa, gạo rất cần thiết để hỗ trợ người dân, đặc biệt là cho trẻ em. Sự hỗ trợ từ các công ty là rất kịp thời trong giai đoạn này. Tin rằng với tình đoàn kết và chung tay từ cộng đồng, người dân sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống”, ông Thành chia sẻ.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha) và hoàn lưu sau bão, tỉnh Nghệ An hứng chịu đợt lũ lớn chưa từng có trong lịch sử, gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng về người và tài sản. Mưa lũ làm 4 người chết, 4 người bị thương, gần 7.500 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng nghìn hecta hoa màu, ao nuôi thủy sản và nhiều công trình dân sinh khác bị lũ cuốn hoặc vùi lấp. Hàng loạt tuyến đường bị sạt lở, cầu tràn bị cuốn trôi, giao thông chia cắt. Tổng thiệt hại ước tính hơn 3.600 tỷ đồng.

Mới đây, tỉnh Nghệ An đã trích 317 tỷ đồng để hỗ trợ 35 xã khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, 205 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách và 112 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ qua tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Chính phủ cũng đã hỗ trợ khẩn cấp 300 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025.