EVNGENCO1 trao 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại Nghệ An

Sáng 27/7, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) và Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 ở các xã miền Tây tỉnh Nghệ An.

Tham dự chương trình có đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh. Về phía EVNGENCO1, có ông Lê Hải Đăng, Tổng giám đốc; Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ. Cùng tham dự còn có đại diện chính quyền các xã Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Lượng Minh và Yên Na.

Đoàn trao hỗ trợ tại xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An

Nhằm chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ, EVNGENCO1 và Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã trao tặng tổng số tiền 1 tỷ đồng cho 5 xã miền tây Nghệ An, chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão: Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Lượng Minh và Yên Na, mỗi xã 200 triệu đồng. Đây là tấm lòng của tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn tổng công ty, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với cộng đồng.

Sự hỗ trợ này không chỉ mang ý nghĩa vật chất giúp người dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực để các hộ gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn sau thiên tai.

Đại diện chính quyền địa phương các xã đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới EVNGENCO1, Công ty Thủy điện Bản Vẽ, đồng thời cũng ghi nhận đây là hành động thiết thực, kịp thời, thể hiện trách nhiệm xã hội và tình cảm gắn bó của doanh nghiệp với nhân dân vùng dự án

Đại diện lãnh đạo EVNGENCO1 trao hỗ trợ tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An

Kịp thời chia sẻ khó khăn cùng người lao động tại vùng lũ lụt

Đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân tại miền Tây Nghệ An. Trong đó, khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên và một số nhà của riêng của cán bộ, công nhân viên Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ và Nhà máy Thuỷ điện Khe Bố (Tổng công ty Phát điện 1) đều bị nước ngập gây hư hỏng nhiều tài sản.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin về thiệt hại, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã nhanh chóng thể hiện vai trò là cầu nối vững chắc, kịp thời có mặt để sẻ chia khó khăn với người lao động.

Ngày 25/7/2025, đoàn công tác của Công đoàn EVNGENCO1 do ông Phạm Anh Văn, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi và động viên, chia sẻ với người lao động trước những khó khăn do lũ lụt gây ra. Công đoàn EVNGENCO1 ghi nhận và biểu dương tinh thần bám trụ, vượt khó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đồng thời duy trì hoạt động sản xuất điện.

Ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Đ/c Lê Hải Đăng - Tổng Giám đốc EVNGENCO1, cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác trực vận hành tại Phòng Điều khiển trung tâm Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ

Đặc biệt, đoàn đã trao tận tay những phần quà đến các gia đình cán bộ, công nhân viên để kịp thời khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Chuyến thăm không chỉ là sự hỗ trợ vật chất kịp thời mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện rõ vai trò của Công đoàn EVNGENCO1 trong việc chăm lo toàn diện cho đời sống người lao động. Đây là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự quan tâm thiết thực của tổ chức Công đoàn, đặc biệt trong những thời điểm cam go nhất.

Hoạt động này một lần nữa khẳng định cam kết của Công đoàn EVNGENCO1 trong việc xây dựng một môi trường làm việc mà ở đó "Người lao động là trung tâm phát triển – An toàn, sức khỏe là giá trị cốt lõi". Qua những hành động cụ thể và ý nghĩa, Công đoàn EVNGENCO1 không ngừng củng cố niềm tin, gắn kết người lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của tổng công ty.