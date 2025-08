Nghệ An vẫn còn 4 xã với hơn 5.600 dân bị cô lập sau mưa lũ lịch sử

TPO - Tính đến trưa ngày 2/8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn 4 xã với 15 thôn, bản/1.213 hộ/5.604 khẩu bị cô lập một phần do mưa lũ lịch sử gây ra. Ước tính thiệt hại khoảng 3.450 tỷ đồng.

Ngày 2/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai -Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến 10 giờ sáng cùng ngày, trận mưa lũ lịch sử rạng sáng 23/7 do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn đã làm 4 người thiệt mạng, 4 người bị thương.

Hiện có 4 xã với 15 thôn, bản/1.213 hộ/5.604 khẩu bị cô lập một phần, gồm xã Na Loi 3 bản/193 hộ/1.597 khẩu; Tương Dương: 4 bản/394 hộ/1.597 khẩu; Hữu Khuông: 3 bản/361 hộ/1.475 khẩu; Nhôn Mai: 5 thôn, bản/265 hộ/1567 khẩu.

Hơn 7.400 căn nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn, hư hỏng do mưa lũ ở Nghệ An.



Toàn tỉnh có 7.477 nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn hoặc hư hỏng. Mưa lũ khiến các ngành giáo dục, y tế, nông nghiệp chịu tổn thất nặng với 49 điểm trường bị thiệt hại, nhiều điểm bị ngập sâu, cuốn trôi trang thiết bị, 8 trung tâm y tế bị ngập, ảnh hưởng hoạt động khám chữa bệnh.

Về nông, lâm nghiệp, hơn 3.500 ha lúa, gần 3.300 ha rau màu, gần 2.800 ha cây trồng hằng năm và hơn hơn 1.000 ha rừng bị thiệt hại. Hơn 65.000 gia súc, gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi, chuồng trại hư hỏng 266 cái.

Ngoài ra, mưa lũ đã gây ra 14 điểm sạt lở taluy trên quốc lộ; 8 điểm nền đường bị đứt hoàn toàn; 268 điểm sạt lở, ách tắc; 16 cầu giao thông bị cuốn trôi, hư hỏng; 9 cầu treo bị cuốn trôi; 12 cầu tràn bị hư hỏng. Cùng với đó là 176 cột điện đổ gãy, 2 trạm biến áp cháy, 151 cột cáp treo bị gãy đổ, 5 tuyến cáp bị hư hỏng, 1 cụm loa phát thanh ngừng hoạt động.

Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An lên tới 3.635 tỷ đồng, trong đó nặng nề nhất là nhà cửa, tài sản dân sinh (1.545 tỷ đồng) và hạ tầng giao thông (1.390 tỷ đồng).

Lực lượng Công an Nghệ An hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả

Ngày 1/8, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã trực tiếp vào các xã Bắc Lý, Mỹ Lý và Nhôn Mai để chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt và thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân dân sau cơn lũ lịch sử.

Chia sẻ với bà con tại các xã bị thiệt hại do mưa lũ, ông Trung yêu cầu các địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, không để người dân nào phải thiếu đói và sớm ổn định cuộc sống.

Trước thiệt hại lớn do mưa lũ gây ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi mưa lũ hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn Nghệ An. Hiện các địa phương đang huy động mọi lực lượng để khắc phục hậu quả, khôi phục cuộc sống và sản xuất sau thiên tai.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra tại xã Nhôn Mai

Theo báo cáo, từ 19h ngày 21/7 đến 25/7 tại Nghệ An có lượng mưa phổ biến từ 150mm đến 250mm, có nơi trên 300mm. Ngoài ra, do lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về rất lớn nên đã gây ngập lụt, sạt lở đất gây chia cắt nhiều xã miền núi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 36.770 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Bộ Quốc Phòng cũng điều động hai kíp trực thăng phối hợp với các đơn vị Nghệ An tiếp tế 28 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cho 7 xã miền núi phía Tây của tỉnh.