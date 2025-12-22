Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Điều động cán bộ, công chức từ cấp tỉnh về xã để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ

Luân Dũng
TPO - Thường trực Chính phủ yêu cầu địa phương bố trí cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh tăng cường cho cấp xã để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ; sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về việc rà soát tháo gỡ khó khăn trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, Thường trực Chính phủ đề nghị các bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao về sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, cần rà soát hệ thống văn bản trong ngành, lĩnh vực để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, khắc phục mâu thuẫn, chồng chéo, trong đó lưu ý các lĩnh vực: Đất đai; cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công chức công vụ, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức...

69nq.jpg
Bố trí cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh tăng cường cho cấp xã. Ảnh minh họa

Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, làm rõ những nhiệm vụ đã thực hiện, đang triển khai hoặc chưa thực hiện để tập trung sửa đổi, ban hành ngay các văn bản hướng dẫn, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Đối với các địa phương, Thường trực Chính phủ lưu ý, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn; đặc biệt kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp phù hợp với đặc thù và yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương.

Giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh

Cùng với đó, cần tập trung sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế trên địa bàn cấp xã theo đúng Kết luận của Bộ Chính trị. Trước ngày 31/12/2025, phải hoàn thành việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã để cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, đa ngành, đa lĩnh vực đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra.

Đồng thời, địa phương cần chủ động triển khai bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cấp xã; bố trí cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh tăng cường cho cấp xã để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ; sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, lưu ý xử lý tài sản công dôi dư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí tài sản, mất, thất lạc tài liệu.

Luân Dũng
