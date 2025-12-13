Hơn 4.000 cán bộ được biệt phái, luân chuyển về cấp xã trên cả nước

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, đến nay cả nước có hơn 4.000 cán bộ được biệt phái, luân chuyển, điều động về xã, phường nhằm bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cùng đó, tháng 12 này, Nghị định sửa đổi Nghị định 204 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang dự kiến sẽ được Chính phủ ban hành.

Thông tin được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đưa ra tại buổi tiếp xúc cử tri Cần Thơ chiều 13/12. Cử tri cho rằng khối lượng công việc ở cấp xã ngày càng lớn trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Cử tri kiến nghị điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ trong dự thảo sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP và đề xuất biệt phái cán bộ từ các sở, ngành về hỗ trợ cơ sở, giữ lại những người không chuyên trách có năng lực, tâm huyết sau sáp nhập.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Nhật Huy

Trả lời ý kiến cử tri, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, sau gần 5 tháng triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã được Bộ Chính trị và Chính phủ đánh giá đạt nhiều kết quả tích cực. Chính phủ thường xuyên theo dõi, đánh giá từng địa phương theo tháng, thậm chí nửa tháng một lần; những nơi còn ách tắc đều được chấn chỉnh kịp thời, thể hiện tinh thần chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri về điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, ông Bình cho biết, lương này áp dụng đối với khu vực doanh nghiệp từ ngày 1/1/2026, đề nghị các phường tổ chức triển khai nghiêm túc.

Về tăng lương khu vực công, ông Bình khẳng định, Bộ Nội vụ sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét. Đặc biệt, Nghị định sửa đổi Nghị định 204 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang dự kiến sẽ được Chính phủ ban hành trong tháng 12 này.

Đối với vấn đề hệ số phụ cấp khi chuyển giao thẩm quyền từ cấp huyện về cấp xã, theo ông Bình, định hướng chung là bảo đảm mức phụ cấp tương đương, đặc biệt với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã và cán bộ chuyên môn, nhằm tạo sự yên tâm công tác.

Thông tin thêm về công tác biệt phái, luân chuyển cán bộ, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết, cả nước đã có hơn 4.000 cán bộ được điều động về xã, phường. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu với khoảng 1.200 người, Cần Thơ và An Giang mỗi địa phương hơn 700 người. Cần Thơ là một trong những địa phương thực hiện rất tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính và bố trí cán bộ cơ sở; nếu nơi nào còn thiếu hoặc yếu chuyên môn, cần chủ động rà soát, chấn chỉnh kịp thời.

Ông Bình cho hay, Bộ Nội vụ sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri, những nội dung thuộc thẩm quyền sẽ tham mưu Chính phủ ban hành văn bản trong thời gian sớm nhất. Riêng trong tháng 12, Chính phủ sẽ ban hành nhiều nghị định liên quan đến tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chính quyền cấp xã. Do đó, các địa phương triển khai ngay khi văn bản có hiệu lực, bảo đảm hoạt động thông suốt, phục vụ tốt nhất người dân.