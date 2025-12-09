Bộ Nội vụ nêu lộ trình trả lương cán bộ, công chức theo vị trí việc làm

TPO - Theo dự thảo, các bộ, ngành và địa phương phải hoàn thiện, phê duyệt lại toàn bộ vị trí việc làm trước 31/12/2026, và hoàn thành bố trí, xếp ngạch tương ứng với từng vị trí trước 1/7/2027.

Căn cứ quan trọng để trả lương công chức

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình vừa có dự thảo tờ trình về việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức.

Tờ trình nêu rõ, Luật Cán bộ, công chức năm 2025 đã hoàn thiện các nội dung cơ bản liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Trong đó, luật quy định rõ về việc chuyển đổi phương thức quản lý cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

Theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hiện nay, việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm là vấn đề cần được thực hiện để đáp ứng được yêu cầu về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị và đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Mục đích ban hành nghị định nhằm quy định chi tiết các nội dung về vị trí việc làm công chức; là căn cứ quan trọng để trả lương và đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm. Đồng thời, có cơ chế cạnh tranh để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và tiến tới bỏ chế độ biên chế "suốt đời".

Trên cơ sở đó, dự thảo xây dựng danh mục thống nhất với 6 nhóm: vị trí lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành, nghiệp vụ dùng chung, hỗ trợ - phục vụ, vị trí thuộc HĐND cấp tỉnh và vị trí công chức cấp xã. Dự thảo quy định rõ tỷ lệ công chức được bố trí theo từng nhóm vị trí ở trung ương và địa phương.

Các cơ quan sẽ chủ động xác định vị trí việc làm

Theo đó, ở Trung ương, căn cứ danh mục vị trí việc làm theo khung quy định và chức năng, nhiệm vụ, các bộ, ngành sẽ xác định vị trí việc làm công chức sử dụng trong các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý, làm căn cứ tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và xác định biên chế.

Còn ở địa phương, căn cứ danh mục vị trí việc làm theo quy định cùng các nghị định liên quan, UBND các tỉnh, thành phố xác định vị trí việc làm công chức sử dụng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan, tổ chức hành chính khác và UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý, làm căn cứ tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và xác định biên chế.

“Thực hiện nội dung này, các cơ quan, tổ chức sẽ chủ động xác định vị trí việc làm được sử dụng cụ thể tại cơ quan, tổ chức mình trên cơ sở danh mục vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của cấp có thẩm quyền mà không phải đợi văn bản hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực như quy định trước đây”, Bộ Nội vụ nêu rõ.

Theo dự thảo, các bộ ngành và địa phương phải hoàn thiện, phê duyệt lại toàn bộ vị trí việc làm trước 31/12/2026 và hoàn thành bố trí, xếp ngạch tương ứng với từng vị trí trước 1/7/2027.

Trong trường hợp công chức chưa đáp ứng yêu cầu vị trí, cơ quan có thể bố trí tạm thời tối đa 24 tháng để hoàn thiện tiêu chuẩn; nếu tiếp tục không đáp ứng, có thể phải chuyển vị trí hoặc tinh giản biên chế.

Nghị định về vị trí việc làm công chức đang được Bộ Tư pháp thẩm định, dự kiến sẽ được ban hành trong tháng 12.