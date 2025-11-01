Bộ Nội vụ hoàn thiện quy định về vị trí việc làm của cán bộ, công chức trước 15/12

TPO - Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đôn đốc, kiểm tra việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, hoàn thành trước 15/12/2025.

Nội dung trên được nêu rõ tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai và việc xử lý các vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau gần 4 tháng thực hiện, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được đánh giá cơ bản đã đi vào vận hành nền nếp, thống nhất, đồng bộ và bước đầu phát huy hiệu quả.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Hoàn thiện quy định về vị trí việc làm trước 15/12/2025. (Ảnh minh họa)

Vào thứ hai hằng tuần, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải báo cáo kết quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gửi Bộ Nội vụ (đồng gửi Văn phòng Chính phủ) để tổng hợp, báo cáo Thường trực Chính phủ vào Thứ Tư hằng tuần.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tăng cường hướng dẫn, đôn đốc địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Nhiệm vụ này phải được hoàn thành trong tháng 11/2025.

Văn phòng Chính phủ tiếp tục rà soát, đôn đốc hàng tuần, hàng tháng nắm số liệu, chuẩn hóa thủ tục hành chính; theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành bảo đảm trong năm 2025, 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đôn đốc, kiểm tra việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, cần tăng cường biệt phái cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về cơ sở; khẩn trương trình Chính phủ Nghị định về phân loại đơn vị hành chính làm cơ sở cho việc bố trí, quản lý biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng, hoàn thiện quy định về vị trí việc làm; hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để trình Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Chính trị về thực trạng quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026 và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031. Hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với các địa phương rà soát tổng thể nhu cầu sử dụng viên chức ngành giáo dục, bảo đảm cân đối, phù hợp quy mô dân số, mạng lưới trường học và yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Hoàn thành trong tháng 11/2025.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các địa phương bố trí kinh phí, hoàn thiện trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc, xử lý trụ sở dôi dư bảo đảm điều kiện hoạt động ổn định, hiệu quả; tiếp tục rà soát, sắp xếp, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản công…