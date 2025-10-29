Đề xuất sớm xác định vị trí việc làm, điều chỉnh lương, phụ cấp cho cán bộ cấp xã

TPO - Đề cập đến mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm xác định vị trí việc làm, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Tiếp tục chương trình kỳ họp, hôm nay (29/10), Quốc hội sẽ làm việc cả ngày tại hội trường thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Nội dung này đã được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp ở tổ cách đây ít ngày. Trong đó, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hơn 3 tháng đi vào vận hành nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu.

Hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận về kinh tế xã hội cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

﻿Ảnh: Như Ý

Một số ý kiến đại biểu nhìn nhận, cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm nhiều việc, làm ngày làm đêm, nhưng chế độ vẫn như cũ, nên thiếu động lực. Do vậy, cần sớm xác định vị trí việc làm, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp, đặc biệt đối với cán bộ cấp xã ở vùng sâu, vùng xa.

Đại biểu Quốc hội cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ làm đầu mối hướng dẫn thống nhất về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, biên chế và chế độ chính sách cho chính quyền cấp xã, tránh tình trạng mỗi bộ, ngành hướng dẫn một kiểu.

Cũng tại phiên thảo luận ở tổ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, khi đó vẫn là Bộ trưởng Nội vụ, đánh giá, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhìn tổng thể cơ bản là tốt, không có gián đoạn, đứt gãy, đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất.

Nhiệm vụ quan trọng được bà Trà nhấn mạnh là phải tập trung rất cao để hoàn thành phân loại đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đô thị.

Theo bà, đây là cái gốc của vấn đề để thực hiện chế độ chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển, đồng thời, thực hiện giao chỉ tiêu biên chế trên cơ sở vị trí việc làm, phân loại đơn vị hành chính chứ không thể cào bằng…

Trong ngày làm việc hôm nay, cùng với nội dung về kinh tế - xã hội, Quốc hội cũng cho ý kiến về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025: phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế.

Quốc hội cũng thảo luận về báo cáo của Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành văn bản điều chỉnh nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội để xử lý vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật.

Nội dung quan trọng khác, Quốc hội cũng thảo luận về báo cáo của Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025.

Các nội dung này sẽ được Quốc hội thảo luận trong 2 ngày 29 - 30/10. Cuối phiên họp, thành viên Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.