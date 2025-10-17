Đề xuất mới về tiền lương, phụ cấp cho cán bộ ngành y tế

TPO - Chính phủ đề xuất bác sĩ, gồm cả bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng.

Chiều 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nêu tờ trình, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự thảo nghị quyết đề xuất 4 nhóm chính sách về giảm chi phí y tế của người dân; chính sách chế độ, tiền lương phụ cấp cho nhân viên y tế; chính sách về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe và nhóm chính sách về đất đai, thuế, tài chính.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: QH

Cụ thể, dự thảo đề xuất từ năm 2026 sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Đến năm 2030, thực hiện chính sách miễn viện phí theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế và việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027.

Trên cơ sở đó, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác được tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, Chính phủ cũng đề xuất thí điểm, đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân.

Dự thảo nghị quyết đề xuất Quốc hội giao Chính phủ quy định phạm vi và lộ trình thực hiện miễn viện phí cũng như lộ trình tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế nói trên phù hợp với việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027.

Về chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế, Chính phủ đề xuất bác sĩ, gồm cả bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng.

Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%...

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, cơ quan thẩm tra đề nghị chuyển nội dung về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần từ năm 2026 vào dự án Luật Phòng bệnh đang được xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Đối với chính sách miễn viện phí, cơ quan thẩm tra đề nghị chỉ cần quy định nguyên tắc và giao Chính phủ nghiên cứu trình Quốc hội xem xét, thông qua sửa đổi luật Bảo hiểm y tế trong năm 2026.