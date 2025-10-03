Bộ trưởng Nội vụ: Chuẩn bị kỹ đề án tiền lương, phụ cấp để trình trong tháng 11

TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, xây dựng đề án tiền lương, phụ cấp là nhiệm vụ lớn được Bộ Chính trị chỉ đạo bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngày 3/10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2025 và quý IV/2025.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau 3 tháng vận hành, chính quyền mới đã hoạt động có nhiều tiến bộ, song vẫn bộc lộ những vướng mắc, khó khăn nhất định. Do vậy, Bộ Nội vụ cần tập trung theo dõi, nắm bắt tình hình, đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Xoay quanh nhiệm vụ trọng tâm này, bà Trà đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực công chức, viên chức, tổ chức biên chế, chính quyền địa phương.

Các đơn vị cần tập trung đánh giá, giải quyết các vấn đề về tổ chức bộ máy, biên chế để ổn định cho sự phát triển mới. Đồng thời, sớm ban hành nghị định mới xác định số lượng tổ chức hành chính và biên chế trên cơ sở phân loại đơn vị hành chính, quy mô dân số, diện tích tự nhiên, quy mô kinh tế - xã hội, yếu tố đặc thù.

Bộ trưởng Nội vụ cũng lưu ý đưa ra nguyên tắc chặt chẽ hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp của các bộ, cơ quan ngang bộ, 34 tỉnh thành để báo cáo Đảng ủy Chính phủ. Trên cơ sở đó, cần căn cứ tiêu chí, cơ sở pháp lý, thực tiễn để đưa ra tiêu chuẩn xác định biên chế của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương. "Đây là vấn đề cấp bách, gắn xác định biên chế với vị trí việc làm", bà Trà nói.

Tư lệnh ngành nội vụ cũng lưu ý phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho đề án tiền lương, phụ cấp. Đây là nhiệm vụ lớn được Bộ Chính trị chỉ đạo bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo ra nhiều thay đổi.

Người đứng đầu ngành nội vụ cho biết, sau khi tính toán, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, sẽ trình đề án tiền lương, phụ cấp tổng thể trong tháng 11.

Ngoài ra, bà Trà cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là quản lý lao động ngoài nước theo hợp đồng.

“Chúng ta không được phép chậm chạp, trì trệ hay thiếu linh hoạt, năng động, sáng tạo sẽ không hoàn thành được bất kỳ nhiệm vụ nào”, Bộ trưởng Nội vụ bày tỏ.