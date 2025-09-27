Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bộ Nội vụ đôn đốc các tỉnh, thành phố sắp xếp cơ sở y tế, giáo dục

Luân Dũng
TPO - Dù được yêu cầu báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ xem xét, quyết định và gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày 25/9, tuy nhiên, đến ngày này, Bộ Nội vụ chưa nhận được báo cáo của bộ, ngành, địa phương.

Bộ Nội vụ vừa có công văn đôn đốc các địa phương báo cáo sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo công văn 59 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017.

Theo đó, ngày 18/9, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố cùng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đề nghị chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

279yte.jpg
Mỗi tỉnh, thành phố sẽ có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu.

Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ xem xét, quyết định và gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày 25/9. Tuy nhiên, đến ngày 25/9, Bộ Nội vụ chưa nhận được báo cáo của bộ, ngành, địa phương.

Theo Bộ Nội vụ, đây là nội dung rất quan trọng phải báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến, do đó đề nghị bộ, ngành, địa phương tập trung, khẩn trương hoàn thiện báo cáo và gửi về Bộ Nội vụ, chậm nhất ngày 27/9

Sau thời hạn nêu trên, nếu bộ, ngành, địa phương chưa có báo cáo thì phải tự chịu trách nhiệm trước các cấp có thẩm quyền.

Định hướng sắp xếp cơ sở y tế, giáo dục

Tại công văn trước đó, Bộ Nội vụ nêu rõ, tối đa mỗi tỉnh, thành phố không quá 3 Ban Quản lý dự án thuộc UBND cấp tỉnh; căn cứ yêu cầu thực tiễn của địa phương, có thể lập các Ban quản lý dự án khu vực liên xã, phường.

Nghiên cứu tổ chức 1 đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho người dân trên địa bàn (lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin,truyền thông, môi trường, nông nghiệp…).

Về sắp xếp cơ sở giáo dục đào tạo, địa phương đề xuất sắp xếp, điều chỉnh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập nếu cần thiết.

Hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo khu vực liên phường, xã. Tối đa mỗi tỉnh, thành phố không quá 3 trường dạy nghề.

Về sắp xếp cơ sở y tế, các địa phương cần tập trung kiện toàn hệ thống y tế dự phòng: Mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu; có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

Bộ Nội vụ lưu ý thành lập trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã và các điểm khám bệnh trên cơ sở các trạm y tế cấp xã trước đây để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cơ bản cho nhân dân trên địa bàn.

Chuyển Trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa cấp huyện trước đây về trực thuộc Sở Y tế để tổ chức chăm sóc, khám chữa bệnh theo khu vực liên phường, xã...

Luân Dũng
#Bộ Nội vụ #sắp xếp y tế #sắp xếp giáo dục #cơ sở y tế #cơ sở giáo dục #quản lý công lập #tỉnh thành #bệnh viện chuyên sâu

