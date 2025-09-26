Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tuyển dụng ngay số biên chế giáo viên đã được bổ sung

TPO - Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương thực hiện tuyển dụng ngay giáo viên tại các trường phổ thông, mầm non trong tổng số chỉ tiêu biên chế được giao theo quy định, đặc biệt là số biên chế giáo viên đã được bổ sung giai đoạn 2022 – 2026.

Sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên được giao

Để khắc phục tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ và bảo đảm quyền học tập của học sinh, Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố về việc quản lý, sử dụng biên chế giáo viên tại các trường phổ thông, mầm non.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên được cấp có thẩm quyền giao theo đúng quy định, có sự phân cấp hợp lý giữa chính quyền địa phương các cấp, bảo đảm phù hợp với mục tiêu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và định hướng sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Địa phương tuyển dụng ngay giáo viên trong tổng số chỉ tiêu biên chế được giao

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương thực hiện tuyển dụng ngay giáo viên tại các trường phổ thông, mầm non trong tổng số chỉ tiêu biên chế được giao theo quy định của pháp luật, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, phù hợp với nhu cầu của địa phương, đặc biệt là số biên chế giáo viên đã được bổ sung giai đoạn 2022 – 2026.

Cùng với đó, các địa phương cũng cần thực hiện sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục theo các văn bản chỉ đạo trước đó của Chính phủ.

Điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu

Để bảo đảm nhu cầu giáo viên phục vụ công tác giảng dạy từ năm học 2025 - 2026, địa phương cần thực hiện các giải pháp để bảo đảm nguồn tuyển dụng giáo viên. Trong đó, cần nghiên cứu, dự báo tốt quy mô dân số trong độ tuổi đi học của từng cấp, bậc học tại địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giáo dục.

Đồng thời, thông tin rộng rãi về nhu cầu tuyển dụng, có cơ chế, chính sách thu hút giáo viên về công tác tại địa phương; lập kế hoạch, ký hợp đồng đặt hàng đối với các cơ sở giáo dục đại học được giao đào tạo giáo viên thực hiện đào tạo để đạt trình độ chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019...

Các địa phương cũng phải rà soát, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối với những giáo viên trong diện điều chuyển, đặc biệt là những người làm việc tại vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn, giao thông không thuận tiện... và cam kết tiếp nhận lại sau khi hết thời hạn điều chuyển nếu giáo viên có nhu cầu.

Trường hợp biên chế giáo viên không đủ để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, Bộ Nội vụ đề nghị địa phương căn cứ quy định tại Nghị định số 111/2022 của Chính phủ để ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ sở giáo dục công lập của địa phương, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh tổng hợp nhu cầu biên chế ngành giáo dục, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.