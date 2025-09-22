Bộ Nội vụ đề nghị tổng rà soát biên chế công chức, viên chức trên cả nước

TPO - Theo Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo và gửi về Bộ Nội vụ trước 17h ngày 22/9, để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Rà soát số biên chế có mặt tại thời điểm 1/9

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương về việc báo cáo thực trạng và đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031.

Theo Bộ Nội vụ, đây là nhiệm vụ quan trọng phải tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 9. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương rà soát, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo và gửi về Bộ Nội vụ trước 17h ngày 22/9 để tổng hợp chung và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Tổng rà soát số lượng biên chế trên địa bàn cả nước. (Ảnh minh họa)

Về thực trạng số lượng công chức, viên chức, Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo liên quan đến công chức, biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao thời điểm 31/7 và số lượng công chức, viên chức có mặt thời điểm 1/9 chia theo 4 nhóm vị trí việc làm tại từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các bộ ngành, địa phương cũng phải rà soát, báo cáo về viên chức, người làm việc được giao, bố trí làm việc trong các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước và một số tổ chức hành chính đặc thù chưa được giao biên chế công chức thời điểm 31/7 và số có mặt tại thời điểm 1/9.

Ngoài ra, các đơn vị cũng phải tổng hợp các hợp đồng lao động tại vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động tại vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đề xuất biên chế bảo đảm cụ thể từng vị trí việc làm

Về nguyên tắc đề xuất biên chế cho giai đoạn 2026 - 2031, theo Bộ Nội vụ, cần xác định trên cơ sở vị trí việc làm; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức; các yếu tố đặc thù về thực hiện nhiệm vụ; thực trạng đội ngũ công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới…

Đối với các địa phương, việc xác định biên chế cần nghiên cứu, rà soát thêm quy mô dân số, diện tích; tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương cũng như việc phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị; các yếu tố đặc thù về địa lý.

Bộ Nội vụ lưu ý, các bộ, ngành đề xuất biên chế bảo đảm cụ thể từng vị trí việc làm của từng tổ chức (đến cấp vụ, phòng và tương đương) và tổng biên chế không vượt quá số lượng biên chế hiện có của bộ, ngành tại thời điểm 31/7.

Các địa phương đề xuất biên chế bảo đảm cụ thể từng vị trí việc làm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc từng cấp (mỗi vị trí việc làm có thể cần nhiều biên chế, một biên chế có thể đảm nhiệm nhiều vị trí việc làm).

“Biên chế cấp xã phải bảo đảm nguyên tắc mỗi lĩnh vực quản lý nhà nước của từng phòng được bố trí tối thiểu 1 biên chế công chức phụ trách và bảo đảm tổng biên chế đề xuất không vượt quá số biên chế hiện có của địa phương tại thời điểm 31/7”, Bộ Nội vụ nêu rõ.